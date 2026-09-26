ARC Raiders testet endlich reines PvE und die Spielerzahlen erklären, warum

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

ARC Raiders bekommt erstmals einen reinen PvE-Modus zum Ausprobieren. Vom 13. bis 20. Oktober 2026 testet Embark Studios eine neue Matchmaking-Option, bei der du komplett auf Kämpfe gegen andere Spieler verzichten kannst. Statt PvPvE stehen dann nur die ARC-Gegner, Loot und die Zusammenarbeit mit anderen Raiders im Mittelpunkt.

Interessant ist weniger, dass Embark überhaupt einen solchen Test startet. Spannender sind die Zahlen dahinter. Laut den vom Entwickler veröffentlichten Daten haben 51 Prozent der befragten Spieler Interesse an einer eigenen PvE-Option. Gleichzeitig gehören inzwischen 37 Prozent der Spielerschaft zur Gruppe der eher kooperativ spielenden Raiders, während 34 Prozent hauptsächlich auf PvP setzen. Der Rest bewegt sich zwischen beiden Spielweisen.

Embark formuliert es ungewöhnlich deutlich: Man müsse akzeptieren, dass Spieler ARC Raiders anders erleben wollen als ursprünglich vorgesehen und könne die eigenen Daten nicht ignorieren. Für einen Extraction-Shooter, dessen Spannung bislang stark von unberechenbaren Begegnungen mit anderen Spielern lebt, ist das ein bemerkenswerter Schritt.

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So funktioniert der neue PvE-Modus in ARC Raiders

Während des Tests kannst du im Matchmaking zwischen dem bisherigen PvPvE und der neuen PvE-Variante wechseln, wie Embark im Blog-Eintrag bestätigt. Im PvE-Modus gibt es keinen Schaden zwischen Spielern. Andere Raiders können dich also nicht erschießen oder deinen Run beenden. Solos, Duos und Trios landen trotzdem gemeinsam in denselben Sessions.

Die Idee dahinter ist relativ einfach: Du kannst einen entspannten Run starten, Ressourcen sammeln und gegen ARC kämpfen. Wenn du später wieder mehr Risiko willst, wechselst du zurück ins normale PvPvE-Matchmaking. Deine PvPvE-Matchmaking-Wertung wird durch die PvE-Runden nicht beeinflusst.

Ganz identisch sind beide Varianten allerdings nicht. Bestimmte besonders intensive Bedingungen wie Night Raids, Hidden Bunker, Locked Gate und Frigate bleiben während des Tests dem klassischen Modus vorbehalten. Außerdem soll Loot in PvE-Sessions etwas weniger wertvoll ausfallen, um das geringere Risiko auszugleichen.

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Das eigentliche Problem ist nicht nur PvP

Besonders interessant finde ich, dass selbst viele PvP-Spieler offenbar weniger aggressive Begegnungen wollen. Mehr als 70 Prozent der als freundlich eingestuften Spieler wünschen sich laut Embarks Daten weniger feindliche Begegnungen. Selbst unter den PvP-Spielern liegt dieser Anteil bei rund 40 Prozent.

Das zeigt ein grundsätzliches Spannungsfeld von ARC Raiders. Begegnungen mit anderen Spielern machen Runs unberechenbar und sind ein wichtiger Teil des Spiels. Gleichzeitig sorgen Camping, sogenannte Rat-Taktiken und Spieler, die ausschließlich andere Raiders jagen, bei einem Teil der Community für Frust.

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Embark hat bereits zuvor versucht, dieses Problem über das Matchmaking abzufedern. Das Studio berücksichtigt unter anderem das Verhalten der Spieler, damit besonders aggressive Raiders häufiger auf ähnlich spielende Gegner treffen. Ein reiner PvE-Modus geht nun deutlich weiter.

ARC Raiders kehrt damit ein Stück zu seiner ursprünglichen Idee zurück

Die Entwicklung hat noch einen interessanten Hintergrund: ARC Raiders war ursprünglich selbst als PvE-Koop-Spiel gedacht. Erst während der jahrelangen Entwicklung wurde daraus der heutige PvPvE-Extraction-Shooter. Embark erklärte rückblickend, dass das Projekt erst durch die Integration von PvP seine endgültige Form gefunden habe.

Jetzt führt der Weg also zumindest teilweise zurück zum Anfang. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass ARC Raiders dauerhaft einen PvE-Modus bekommt. Embark bezeichnet den Zeitraum vom 13. bis 20. Oktober ausdrücklich als Test. Danach verschwindet der Schalter zunächst wieder. Spielerfeedback und Nutzungsdaten sollen entscheiden, wie es weitergeht. Wenn tatsächlich ein großer Teil der Spieler dauerhaft PvE-Runden nutzt, könnte sich der Extraction-Shooter langfristig stärker öffnen.

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