ARC Raiders gibt Ausrüstung zurück und macht klar, dass das kein Vorbild sein soll

Wer in einem Extraction Shooter einen Raid erfolgreich beendet, erwartet, seine Beute zu behalten. In ARC Raiders lief das vergangene Woche anders. Serverprobleme sorgten dafür, dass zahlreiche Spieler trotz abgeschlossener Extraktion ihre kompletten Loadouts verloren. Da ARC Raiders kein Versicherungssystem kennt, wie es etwa Escape from Tarkov bietet, gilt verlorene Ausrüstung normalerweise als dauerhaft weg. Embark Studios hat sich jetzt entschieden, das zu ändern, und zwar mit Update 1.19.0, das am 10. März 2026 erschienen ist.

Was Embark tut und warum das ungewöhnlich ist

In den Patch Notes zu 1.19.0 von ARC Raiders hat Embark klar kommuniziert: Man überprüfe die betroffenen Accounts und werde verlorene Gegenstände in den kommenden Tagen schrittweise zurückgeben. Gleichzeitig macht das Studio deutlich, dass dies kein Standard ist und auch kein Präzedenzfall sein soll. Normalerweise gebe es für einzelne Zwischenfälle keine Kompensation. Da der Ausfall diesmal aber eine große Zahl von Spielern betroffen habe, mache man eine Ausnahme. Betroffene Spieler sollten ihr Inventar in den nächsten Tagen im Blick behalten, da die Rückgabe nicht auf einmal, sondern fallweise erfolgt.

Was das Update sonst bringt

Neben der Erstattungsaktion liefert Patch 1.19.0 frische Kosmetik: das neue Devotee-Outfit-Set sowie zwei zusätzliche Frisuren für den eigenen Raider. Auf der Bugfix-Seite wurden neun Probleme behoben. Darunter falsch angezeigte Verkaufswerte bei modifizierten Items, ein Fehler bei dem identische Gegenstände mehrfach im Verkaufs-Popup erschienen, sowie ein Exploit auf der Zipline am Blue Gate.

Bemerkenswert ist auch der Fix für den sogenannten Comet-Bug, durch den neue ARC-Gegner nach ihrem Tod nicht mehr plünderbar waren. Außerdem wurde verhindert, dass Spieler über die Tastatur den Snaphook in die sichere Tasche stecken konnten, was in bestimmten Situationen zu ungewollten Interaktionen führte. Auf PlayStation 5 erscheint der Patch als Update 1.000.028 mit rund 594 MB, auf Steam mit knapp 895 MB.

