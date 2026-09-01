The Witcher 3 Remastered löst gleich zwei große Sorgen der Fans

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered sieht deutlich besser aus als das inzwischen elf Jahre alte Original. Genau das hat bei einigen Fans allerdings zwei Fragen aufgeworfen: Was passiert mit meinem alten Spielstand und schafft mein Steam Deck die neue Version überhaupt noch?

Bei beiden Punkten gibt CD Projekt RED jetzt Entwarnung.

Wenn du bereits dutzende oder vielleicht sogar hunderte Stunden mit Geralt verbracht hast, musst du nicht von vorne beginnen. Deine vorhandenen Spielstände sollen vollständig mit The Witcher 3 Remastered kompatibel bleiben. Die Entwickler bestätigen dies auf der offiziellen Support-Seite. Auch bereits freigeschaltete Achievements und Trophäen werden übernommen.

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Eine Sache wird bei deinem Witcher 3-Spielstand trotzdem zurückgesetzt

Der Haken daran? Ganz ohne Veränderungen funktioniert der Wechsel allerdings nicht. Aufgrund der Änderungen am Remaster werden deine Fähigkeiten und Einstellungen zurückgesetzt. Deine Skill-Punkte verschwinden deshalb aber nicht einfach. Laut CD Projekt RED kannst du sie unmittelbar nach dem Start der neuen Version wieder verteilen.

Heißt konkret, bei sehr alten Spielständen solltest du dich also darauf einstellen, Geralts Build einmal neu zusammenzustellen. Der eigentliche Fortschritt deiner Geschichte bleibt davon unberührt. Wenn du irgendwo mitten in Velen aufgehört hast, musst du nicht plötzlich wieder in Weißgarten anfangen. Das ist gerade bei einem Rollenspiel dieser Größe wichtig. The Witcher 3 erschien schließlich bereits 2015 und viele Fans besitzen Spielstände, die über Jahre hinweg immer wieder weitergespielt wurden.

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Auch Steam Deck soll The Witcher 3 Remastered problemlos schaffen

Die zweite gute Nachricht betrifft Besitzer eines Steam Deck. Das Remaster bringt verbesserte Assets, neue Rendering-Techniken und eine sichtbar modernisierte Grafik mit. Trotzdem soll das Handheld dadurch nicht plötzlich überfordert sein.

Jakub Kutrzuba, Executive Producer of External Projects bei CD Projekt RED, erklärte gegenüber PC Gamer, dass The Witcher 3 Remastered auf dem Steam Deck nach aktuellem Entwicklungsstand vergleichbar zur bisherigen Version laufen soll, dabei aber deutlich besser aussieht. Der Grund dafür liegt ausgerechnet in der neuen Technik. Der modernisierte Renderer macht verschiedene Prozesse effizienter. Dadurch konnten die Entwickler eine bessere Darstellung erzielen, ohne automatisch deutlich mehr Leistung dafür zu benötigen.

Das Studio spricht also nicht einfach von einem zusätzlichen hochauflösenden Texturpaket, das auf die alte Technik gepackt wird. Teile der Darstellung wurden gleichzeitig optimiert.

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Auch die Nintendo Switch 2 profitiert davon

Dasselbe Prinzip gilt laut Kutrzuba für die Nintendo Switch 2. Auch dort soll die neue Rendering-Technik helfen, die verbesserte Optik mit dem vorhandenen Leistungsbudget der Hardware umzusetzen. Konkrete Angaben zu Auflösung oder Bildrate machte CD Projekt RED allerdings noch nicht.

The Witcher 3 Remastered erscheint am 29. September 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2. Für Besitzer der entsprechenden bestehenden Version wird das Remaster als kostenloses Upgrade angeboten. Die Neuauflage verbessert dabei nicht nur die Grafik. CD Projekt RED verspricht unter anderem Anpassungen am Kampfsystem sowie Verbesserungen bei Bewegung und Fortbewegung.

Und damit ist Geralts Geschichte noch lange nicht beendet. Wie wir bereits berichtet haben, bekommt The Witcher 3 anschließend mit „Songs of the Past“ sogar eine komplett neue Erweiterung. Diese erscheint 2027 und führt Geralt in die bisher unbekannte Region Letten.

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