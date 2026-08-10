Steam Deck wird zur PS5-Cloud-Konsole, ganz ohne eigener PlayStation 5

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer ein Steam Deck besitzt, kann darauf schon länger Spiele von der eigenen PlayStation 5 per Remote Play zocken. Eine neue App geht nun einen entscheidenden Schritt weiter: PS5-Spiele lassen sich direkt aus Sonys Cloud streamen, obwohl man gar keine eigene PS5 hat.

Die Anwendung heißt Asobi: Remote Play und stammt vom unabhängigen Entwickler Inside Internet. Eine erste Version für SteamOS und Linux befindet sich aktuell im Playtest auf Steam. Interessierte können dort bereits Zugriff beantragen. Der reguläre Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

Das Spannende daran: Asobi beherrscht nicht nur klassisches Remote Play von einer eigenen PS4 oder PS5. Die App unterstützt zusätzlich PlayStation Cloud Streaming. Damit wird das Steam Deck praktisch zu einer Alternative zum PlayStation Portal.

PS5-Spiele ohne eigene PlayStation 5 am Steam Deck streamen

Beim Cloud-Modus läuft das Spiel nicht auf einer Konsole im eigenen Wohnzimmer, sondern auf Sonys Servern. Eine eingeschaltete PS5 zu Hause ist deshalb nicht notwendig. Ganz ohne Geld beizusteuern funktioniert das allerdings nicht. Laut der offiziellen Asobi-Anleitung benötigen Nutzer eine aktive PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft sowie Asobi Premium. Damit ist klar: PS Plus Essential oder Extra reichen für das Cloud-Streaming nicht aus.

Der Entwickler empfiehlt außerdem mindestens 15 MBit/s als konstante Internetverbindung. Für eine bessere Streaming-Erfahrung sollen 50 MBit/s oder mehr zur Verfügung stehen.

Sony selbst bietet PS5-Cloud-Streaming bislang vor allem auf PS5 und PlayStation Portal an. Seit November 2025 können Premium-Mitglieder auf dem Portal sogar unterstützte digitale Spiele aus ihrer eigenen Bibliothek streamen, ohne dass die PS5 eingeschaltet sein muss.

Asobi unterstützt auch Remote Play

Wer bereits eine PS5 besitzt, kann Asobi weiterhin ganz klassisch als Remote-Play-App verwenden. Die Steam-Version unterstützt laut Entwickler PS4 und PS5, Streaming über das Internet sowie automatische Anpassungen der Bitrate. In der kostenlosen Basisversion sind zunächst 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde vorgesehen. Mit dem kostenpflichtigen Premium-Upgrade kommen unter anderem 1080p mit 60 FPS, HDR, manuelle Bitratensteuerung, Controller-Haptik und Upscaling auf unterstützten Displays hinzu.

Tastatur und Maus stehen dabei nicht im Mittelpunkt. Asobi ist auf Controller ausgelegt und unterstützt unter anderem DualSense- sowie andere Gamepads. Der Entwickler bewirbt außerdem Cloud-Zugriff auf PS3-, PS4- und PS5-Spiele, sofern die jeweiligen Titel über Sonys Streaming-Angebot verfügbar sind.

Doch bevor Jubelgeschrei ertönt: Asobi stammt nicht von Sony. Entwickler Inside Internet weist ausdrücklich darauf hin, dass die Anwendung weder mit Sony Interactive Entertainment verbunden noch von Sony offiziell unterstützt wird. Außerdem befindet sich die Steam-Version derzeit noch im Testbetrieb. Wer sie ausprobieren möchte, muss auf Steam den Zugang zum Playtest anfordern.

Trotzdem ist die Idee spannend. Microsofts Cloud Gaming lässt sich schon seit Jahren auf dem Steam Deck verwenden. Nun könnte Sonys Spielebibliothek auf Valves Handheld ähnlich bequem erreichbar werden. Außer Sony schiebt einen Riegel davor.