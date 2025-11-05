PlayStation Portal: Cloud-Streaming für PS5-Spiele offiziell gestartet

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Du willst deine PS5-Spiele unterwegs zocken, ohne die Konsole zuhause zu wecken? Schon sehr bald streamst du unterstützte PS5-Titel direkt auf dein PlayStation Portal, inklusive vieler Games aus deiner eigenen Bibliothek. Der Startschuss ist morgen, 06. November 03:00 Uhr (deutscher Zeit). Die Voraussetzung dafür? Du musst PS Plus Premium besitzen.

Zum Launch sind „tausende“ PS5-Games „streambar“, darunter etwa Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, GTA 5 und Resident Evil 4. Zusätzlich warten „hunderte“ Titel aus Game Catalog und Classics Catalog, darunter Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea und The Last of Us Part II Remastered – wie der PlayStation Blog meldet.

PS5-Spiele am PS Portal streamen – So funktioniert es

Das PS Portal bekommt dafür eine überarbeitete Startseite mit drei Reitern: Remote Play (Konsole verbinden, kein PS Plus nötig), Cloud Streaming (sofort streamen für Premium-Mitglieder) und Suche (Games finden; ohne Berechtigung erscheint ein QR-Code für App/Web). So findest du schneller, was du spielen willst

Für das Cloud-Streaming kommen weitere Extras:

In-Game-Store: Add-ons und Währungen direkt im Stream kaufen, sofort nutzbar.

Barrierefreiheit: Screenreader und skalierbare Textgrößen für Streaming-Bildschirme (Einstellungen > Cloud Streaming > Accessibility).

Spiel-Einladungen: Party- und Match-Einladungen annehmen, ohne die Session zu verlassen.

PS Portal wächst vom Remote-Play-Gadget zum echten Cloud-Handheld im PlayStation-Ökosystem. Mit Premium-Abo streamst du viele PS5-Games sofort, bekommst ein klareres UI, 3D-Audio, Käufe im Stream und bessere Zugänglichkeit – genau die Features, die unterwegs zählen. Jetzt brauchst du nur noch eine konstante Internet-Verbindung.

