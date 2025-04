PlayStation Portal: Update-Patch Notes für April 2025 veröffentlicht

Sony hat ein neues Systemsoftware-Update für den PlayStation Portal Remote Player veröffentlicht. Das Update bringt einige lang ersehnte Funktionen, die sich Nutzer seit dem Start der Cloud-Streaming-Beta des Handheld-Geräts gewünscht haben. Als die PS Portal Ende 2023 erschien, sorgte das Konzept zunächst für Verwirrung. Es war der erste PlayStation-Handheld seit der wenig erfolgreichen PS Vita von 2011, diente jedoch primär als Remote-Play-Erweiterung für die PS5.

Trotz anfänglicher Skepsis wurde die PS Portal ein Überraschungserfolg und übertraf die Nachfrageprognosen von Sony mehr als deutlich. Allerdings war die fehlende Cloud-Streaming-Unterstützung ein großer Kritikpunkt. Sony erkannte das Problem und startete im November 2024 eine Cloud-Streaming-Beta für PS Plus Premium-Abonnenten. Diese Beta bot zunächst nur rudimentäre Funktionen und wirkte mehr wie eine Technikdemo als ein ausgereiftes Feature.

Das bringt das neueste Update für die PlayStation Portal mit sich

Nun verbessert Sony die Cloud-Streaming-Beta durch ein neues Update erheblich. Spieler können die Cloud-Spielbibliothek alphabetisch, nach Veröffentlichungsdatum oder basierend auf den neuesten Ergänzungen für PS Plus sortieren, was das Stöbern in der wachsenden Sammlung erleichtert. Zudem ermöglicht das Update das Aufzeichnen von Gameplay beim Streaming, ähnlich wie Screenshots und Clips auf der PS5 oder bei regulärem Remote Play.

Zusätzlich gibt es Verbesserungen in der Sitzungsverwaltung: Nutzer können jetzt ein Cloud-gestreamtes Spiel pausieren und die PS Portal in den Ruhemodus versetzen. Allerdings wird die Verbindung nach 15 Sekunden automatisch getrennt. Bleibt die PS Portal ohne Pause ungenutzt, erscheint nach zehn Minuten eine Warnung, bevor die Sitzung endet. Bei überlasteten Servern zeigt ein neues Warteschlangen-System die geschätzte Wartezeit an und startet das Spiel automatisch, sobald der Nutzer an der Reihe ist.

Außerdem hat Sony ein Feedback-System mit Emoji-ähnlichen Bewertungen von eins bis fünf eingeführt, mit denen Nutzer ihre Zufriedenheit mit PS Plus Premium ausdrücken können.

