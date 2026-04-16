PS6-Leak sorgt für Aufsehen: Tausende Spiele sollen sofort spielbar sein

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die nächste PlayStation-Generation nimmt langsam Form an, zumindest werden die Gerüchte lauter. Ein neuer Leak sorgt jetzt für besonders viel Aufmerksamkeit, weil er ein Feature bestätigt, das sich Spieler wünschen: vollständige Abwärtskompatibilität bei der PS6. Diese soll nämlich nicht nur PS5-Spiele unterstützen, sondern auch die komplette PS4-Bibliothek (bis auf einige Ausnahmen). Damit würde Sony einen weiteren großen Schritt in Richtung eines einheitlichen Gaming-Ökosystems machen.

Die Informationen stammen vom bekannten Hardware-Insider Moore’s Law Is Dead (via YouTube). Er beruft sich auf interne AMD-Unterlagen, die sich mit der nächsten GPU-Architektur beschäftigen. Darin wird explizit erwähnt, dass die PS6 sowohl PS4- als auch PS5-Spiele nativ unterstützen soll. Für dich als Spieler würde das bedeuten: Tausende Games könnten direkt zum Start verfügbar sein. Ohne zusätzliche Ports oder Remaster. Und damit ohne zusätzliche Kosten.

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Auch das PS6-Handheld soll dazugehören

Besonders spannend: Der Leak spricht nicht nur von einer klassischen Konsole, sondern auch von einem Handheld-Modell der PS6. Und genau hier wird es richtig interessant. Laut Insider soll dieses Gerät kein abgespecktes Nebenprodukt, sondern ein vollwertiger Teil der PlayStation-6-Familie sein. Das bedeutet im Klartext: Du könntest theoretisch dieselben Spiele auf Konsole und Handheld spielen: ein Konzept, das stark an Nintendos Hybrid-Strategie erinnert, aber technisch deutlich leistungsstärker ausfallen könnte.

Der Schlüssel dahinter ist offenbar AMDs kommende RDNA-5-Architektur. Diese soll speziell dafür ausgelegt sein, ältere PlayStation-Generationen effizient zu unterstützen.

Neben der Abwärtskompatibilität werden im Leak noch weitere Features erwähnt:

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Verbesserte Raytracing-Technologie mit Unterstützung älterer PS5-Spiele

KI-gestütztes Upscaling direkt auf Systemebene

Optimierungen für Energieverbrauch, besonders wichtig für das Handheld

Eigene Low-Power-Variante für strengere EU-Richtlinien

Das zeigt klar: Sony denkt die nächste Generation deutlich breiter als bisher.

YouTube-Video

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Preis-Leak sorgt für Überraschung

Ein weiteres Detail sorgt für Diskussionen: Laut Insider könnte das Handheld überraschend günstig produziert werden. Die geschätzten Herstellungskosten sollen deutlich unter denen der aktuellen PS5 liegen. Gleichzeitig soll die Leistung trotzdem über der PS5 liegen, zumindest in bestimmten Bereichen. Das führt zu einer spannenden Theorie: Sony könnte neben der Hauptkonsole auch eine günstigere PS6-Variante auf den Markt bringen, die mehr Spieler anspricht.

Wie immer gilt: Offiziell bestätigt ist nichts. Aber viele Punkte passen erstaunlich gut zu bisherigen Entwicklungen. Sony hat bereits mit der PS5 gezeigt, dass Abwärtskompatibilität wichtig ist. Auch der Trend zu stärker vernetzten Plattformen ist in der Branche klar erkennbar. Das die PS6 puncto Abwärtskompatibilität den Weg weitergeht, wirkt durchaus plausibel.

Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wann Sony offiziell den nächsten Schritt macht. Immerhin soll die nächste Xbox die kommende PS6 technisch übertreffen, laut Leaks.

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