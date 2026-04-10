PlayStation-Show steht wohl kurz bevor – Insider nennt Zeitfenster

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die nächste große PlayStation-Show könnte näher sein, als viele gedacht haben. Ein bekannter Insider NateTheHate2 bringt jetzt Bewegung in die Gerüchteküche und plötzlich ergibt ein früher Termin deutlich mehr Sinn.

Für viele Fans ist das ein klares Signal: Sony bereitet sich auf die nächste große Präsentation vor.

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Insider spricht von Show „deutlich vor Juni“

Auf X.com reagierte Nate auf eine Fan-Anfrage und ließ dabei eine interessante Information fallen. Seine Aussage: Die nächste State of Play soll „deutlich vor Juni“ stattfinden.

Ein konkretes Datum nannte er zwar nicht. Doch genau diese Formulierung deckt sich mit einem Gerücht, das bereits seit einigen Wochen kursiert. Dieses spricht von einer Show im Mai 2026. Und genau diese Übereinstimmung sorgt jetzt für neue Dynamik.

Mehrere Insider deuten auf denselben Zeitraum

Spannend ist, dass diese Information nicht allein steht. Bereits zuvor hatte eine weitere Quelle berichtet, dass Sony intern Gespräche mit Partnern führt. Ziel soll es gewesen sein, Inhalte für eine mögliche Präsentation im späten Frühling oder frühen Sommer zu planen.

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Das bedeutet: Publisher und Entwickler wurden offenbar bereits kontaktiert. Und genau das passiert normalerweise nur, wenn eine Show konkret vorbereitet wird.

Je mehr Quellen sich überschneiden, desto glaubwürdiger wirkt das Gesamtbild.

Was könnte Sony zeigen?

Die große Frage ist natürlich: Was erwartet uns? Offiziell ist nichts bestätigt. Doch innerhalb der Community gibt es bereits klare Erwartungen.

Ein heißes Thema ist ein mögliches neues Projekt von Santa Monica Studio, dem Team hinter God of War. Laut früheren Insider-Aussagen handelt es sich dabei nicht um ein Remake, sondern um ein komplett neues Spiel, wobei Kratos nicht mehr die Hauptrolle spielen soll.

Ein mögliche Ankündigung im Rahmen einer State of Play im Mai würde perfekt ins Bild passen.

Auch Updates zu bereits angekündigten Spielen oder neue Überraschungen sind wahrscheinlich. Gerade nach den letzten Monaten erwarten viele Fans wieder größere Ankündigungen.

Timing wäre kein Zufall

Ein möglicher Termin im Mai würde strategisch perfekt passen. Kurz vor großen Events wie dem Summer Game Fest hätte Sony die Chance, die Aufmerksamkeit komplett auf sich zu ziehen.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung. Doch die Hinweise werden immer konkreter. Und wenn sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, dann könnte die nächste große PlayStation-Show schon sehr bald stattfinden.

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