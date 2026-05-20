PlayStation State of Play: Diese Spiele könnten beim nächsten Sony-Event auftauchen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Sony hält sich aktuell zwar noch offiziell bedeckt, doch rund um die nächste State of Play wird die Gerüchteküche immer lauter. In den vergangenen Wochen tauchten immer mehr Hinweise auf mögliche Ankündigungen, neue Trailer und Gameplay-Enthüllungen auf. Besonders spannend: Mehrere große PlayStation-Projekte könnten endlich wieder auftauchen.

Vor allem Marvel’s Wolverine steht dabei im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Seit der ersten Ankündigung warten Fans auf echte Gameplay-Szenen und konkrete Informationen zum Release. Genau deshalb hoffen viele Spieler, dass Insomniac Games beim nächsten Showcase endlich mehr zeigt.

Ganz sicher ist das allerdings noch nicht.

Werbung

Marvel’s Wolverine bleibt die größte offene Baustelle

Kaum ein exklusives PS5-Spiel wird derzeit so heiß erwartet wie Marvel’s Wolverine. Nach dem ersten Teaser verschwand das Projekt fast komplett von der Bildfläche. Zwar gab es durch den großen Insomniac-Leak bereits unfertige Szenen und frühe Gameplay-Ausschnitte, offiziell zeigte Sony seitdem aber kaum Neues.

Das sorgt inzwischen für spürbaren Frust in der Community. Viele Fans rechnen deshalb fest mit einem größeren Auftritt bei der nächsten State of Play. Gleichzeitig gibt es aber auch Hinweise darauf, dass Sony und Insomniac bewusst vorsichtig bleiben wollen, bis das Spiel näher am Release ist.

Trotzdem gilt Wolverine aktuell als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für das kommende Event. Besonders ein erster echter Gameplay-Trailer würde perfekt in ein großes Showcase passen.

Werbung

Auch God of War könnte erneut auftauchen

Neben Wolverine sorgt vor allem God of War für Spekulationen. Bereits die letzte große State of Play brachte überraschende Neuigkeiten rund um die Reihe. Seitdem wird intensiv darüber diskutiert, wie Sony die Marke weiterführen will.

Gerüchte sprechen weiterhin von möglichen Remakes der ursprünglichen Trilogie. Gleichzeitig halten sich Spekulationen über ein komplett neues Projekt von Santa Monica Studio. Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts, doch viele Insider rechnen fest damit, dass Sony die Reihe erneut in den Mittelpunkt rücken könnte.

Werbung

Gerade weil God of War weiterhin zu den wichtigsten PlayStation-Marken gehört, wäre ein weiterer Auftritt kaum überraschend.

Ghost of Yotei, Intergalactic und neue Überraschungen?

Auch Ghost of Yotei dürfte beim nächsten Event eine größere Rolle spielen. Sony hatte zuletzt bereits neue Inhalte rund um das Spiel vorgestellt, weshalb viele Fans nun auf weiteres Gameplay oder zusätzliche Erweiterungen hoffen.

Werbung

Zusätzlich kursieren Gerüchte zu mehreren bislang kaum gezeigten Projekten. Immer wieder fällt dabei der Name Intergalactic, das angeblich stärker in den Fokus rücken soll. Außerdem rechnen viele Spieler mit neuen Trailern zu Marathon, Silent Hill Townfall oder Control Resonant.

Interessant bleibt dabei vor allem Sonys aktuelle Strategie. Laut mehreren Berichten sollen große Singleplayer-Spiele künftig wieder stärker exklusiv für die PlayStation bleiben. Genau deshalb könnten kommende Showcase-Auftritte wichtiger werden als in den vergangenen Jahren.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.