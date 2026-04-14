Bloodborne kommt offiziell zurück – als Animationsfilm

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Für einige Kenner war Bloodborne einer der Top-Titel auf der PlayStation 4, und obendrauf war das düstere Action-RPG ein Kritikerliebling. Hoffnungen auf eine Neuauflage, sei es in Form eines Remasters oder eines Sequels, waren bisher vergebens. Nach Jahren von Gerüchten gibt es nun erstmals offizielle News rund um die Marke von Sony und FromSoftware – allerdings anders als erwartet. Denn das düstere Gemetzel der Souls-Entwickler soll nun eine Verfilmung spendiert bekommen (via IGN). Damit reiht es sich in mehrere bereits angekündigte Serien- und Filmadaptionen aus dem Souls-Universum ein.

Speziell soll es sich bei Bloodborne um einen Animationsfilm für Erwachsene handeln, den das Studio Lyrical Animation produzieren soll. Etwas kurios: Der YouTuber Jacksepticeye zeigt sich als ein Hauptverantwortlicher hinter dem Projekt. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dies zur BESTEN Bloodborne-Adaption zu machen, die es geben kann. Es ist nicht nur mein absolutes Lieblingsspiel, sondern ich weiß auch, wie leidenschaftlich die Fans dieses Spiels sind und wie sehr sie sich nach mehr davon sehnen“, schrieb der Influencer auf Reddit. Ein Trailer blieb noch aus.

Der Bloodborne-Film ist übrigens nicht die einzige Umsetzung der Spiele von FromSoftware. Noch dieses Jahr sollen mehrere Anime-Episoden von Sekiro erscheinen, dem Ninja-Abenteuer der Souls-Macher. Auch Elden Ring wird verfilmt. Bei diesem Projekt handelt es sich aber tatsächlich um eine Realverfilmung von A24 und Regisseur X, bekannt durch Filme wie Ex Machina. Erst kürzlich tauchten Bilder von den Sets auf, die eine Kirche aus dem Open-World-Hit zeigen (via Polygon).

Bloodborne – so steht es um die Marke

Obwohl es sich um einen PlayStation-Klassiker handelt, herrschte lange Funkstille rund um das ursprünglich 2015 veröffentlichte Bloodborne. Auf PS5 ist es zwar weiterhin erhältlich, aber als eines von wenigen Sony-Spielen bekam der Titel auf der PlayStation 5 nicht einmal ein Performance-Update. Gerüchten zufolge soll BluePoint Games ein Remake entwickelt haben, das das Studio im Vorjahr vorgeschlagen hatte. Allerdings habe sich der Entwickler FromSoftware quergestellt. BluePoint wurde kürzlich von Sony geschlossen.

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