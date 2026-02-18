PS Plus März 2026: Diese 6 Spiele fliegen am 17. März aus dem Katalog

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer PS Plus Extra oder Premium abonniert hat, kennt das Spiel: Jeden Monat kommen neue Titel in den Katalog und andere verschwinden wieder. Am 17. März 2026 ist es wieder so weit: Sechs Spiele verlassen den Dienst, darunter mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge einer der beliebtesten Brawler der letzten Jahre.

Welche Spiele verschwinden?

Die „Last Chance to Play“-Sektion auf der PS5 wurde heute aktualisiert und zeigt folgende Titel, die ab dem 17. März nicht mehr im Game Catalog verfügbar sein werden:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Paradise Killer

Redout 2

Cris Tales

Circus Electrique

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy

Das ist die komplette Liste. Die meisten Titel dürften den Großteil der Community wenig überraschen. Mit Ausnahme von TMNT: Shredder’s Revenge, das 2022 erschien und seitdem zu den am häufigsten empfohlenen Koop-Spielen für Retro-Fans zählt.

Was kommt im März dazu?

Welche Spiele im März 2026 neu, in den Game Catalog aufgenommen werden, ist noch nicht bekannt. Sony wird die neuen Titel voraussichtlich am 11. März ankündigen. So lief es in den vergangenen Monaten ebenfalls.

Die monatlichen „kostenlosen“ PS Plus-Spiele für März, die PS Plus Essential-Mitglieder erhalten, werden hingegen schon am 25. Februar enthüllt. Diese ersetzen dann die aktuelle Auswahl bestehend aus Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros und Ace Combat 7: Skies Unknown.

Warum werden Spiele überhaupt entfernt?

PlayStation Plus funktioniert nicht wie ein permanentes Archiv, es ist ein rotierender Katalog. Sony lizenziert viele Spiele zeitlich begrenzt von Drittanbietern, ähnlich wie Netflix Filme und Serien. Sobald eine Lizenz ausläuft, verschwindet der Titel wieder.

Wenn du ein Spiel dauerhaft behalten willst, musst du es kaufen. Die Game Catalog-Titel sind keine permanenten Zugänge. Sie bleiben nur verfügbar, solange das Abo aktiv ist und solange Sony die Lizenz hält. Wer TMNT: Shredder’s Revenge noch nicht angespielt hat, sollte die nächsten Wochen nutzen.

