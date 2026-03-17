Neuer Trailer zu „Sekiro: No Defeat“ veröffentlicht

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Der einsame Wolf Sekiro zückt wohl bald wieder das Katana – diesmal aber nicht in Spielform. Stattdessen soll noch 2026 auf der Streamingplattform Crunchyroll eine Anime-Adaption des Kritikerlieblings Sekiro: Shadows Die Twice starten. Nun wurde der zweite Trailer der Zeichentrickvariante von Sekiro veröffentlicht (via Crunchyroll). Gegenüber Variety erklärte Regisseur Kenichi Kutsuna zudem, wie die Gaming-Vorlage als Anime funktionieren soll.

2019 kam das ursprüngliche Ninja-Spiel von FromSoftware auf den Markt, das Top-Wertungen sowie den Game of the Year Award bei der großen Show von Geoff Keighley einheimste. Ähnlichkeiten zum Schwesterspiel Dark Souls waren nicht von der Hand zu weisen, aber Sekiro war als Action-Abenteuer deutlich dynamischer als die Rollenspiele des japanischen Studios. Auch hatte Sekiro im Vergleich zu Souls mehr Zwischensequenzen und die Dialoge waren deutlich weniger rätselhaft – wodurch es sich womöglich umso mehr als Anime anbot.

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Ein paar erzählerische Freiheiten seien dennoch nötig gewesen. „Im Spiel spielt man aus der Perspektive der Figur. Spieler haben also nur einen einzigen Blickwinkel, und das würde für einen Anime nicht wirklich funktionieren”, erklärt Kutsuna. Trotzdem wolle man die Offenheit des Spiels beibehalten: „Als wir das aufgriffen und in eine audiovisuelle Adaption umsetzten, wollten wir, dass sie ebenso viel Raum für Interpretationen lässt, wie das Spiel seinen Spielern bot.“

Große Erwartungen an den Anime von Sekiro

Aufgrund der großen Fanbase der Souls-Entwickler seien die Erwartungen beim Anime-Studio Qzil.la besonders hoch, so Kutsuna, „aber ich glaube, wir haben produktionsseitig alles getan, um ein Qualitätsniveau zu gewährleisten, das dem Ruf von FromSoftware und der Marke Sekiro keinen Abbruch tut.“ Der Spieleentwickler FromSoftware sei stark in das Storytelling involviert und „würde alles prüfen und sicherstellen, dass es mit dem etablierten Weltdesign übereinstimmt.“ Ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt. In der folgenden Woche soll ein ausgewähltes Publikum die erste Folge zu sehen bekommen.

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