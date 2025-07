KlausEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Die Enthüllung des nächsten großen Spiels von Souls-Entwickler FromSoftware könnte früher bevorstehen als gedacht. Denn ein Schreiber des Gaming-Portals MP1st will von einem neuen Titel des japanischen Studios erfahren haben, der sich in einem fortgeschrittenen Produktionsstadium befinden soll. Laut der Website trägt das Projekt den Codenamen “FMC”.

Es handle sich um keinen Exklusivtitel, FromSoftware teste den Titel aktuell für mehrere Plattformen. Der Leaker schließt nicht aus, dass das Projekt ein Remaster sein könnte – etwa von Dark Souls III. Über ein solches Remake kursierten bereits im Vorjahr Gerüchte (via Screen Rant).

Im vergangenen Jahr wurde außerdem eine Stellenausschreibung für die Modellierung von “Charakteren oder Robotern” entdeckt. Das könnte wiederum auf ein neues Armored Core hindeuten. 2023 erschien nach langer Pause der sechste Ableger der Mech-Serie, für die früher pro Generation mindestens zwei Titel mit derselben Engine veröffentlicht wurden.

FromSoftware – bald Ankündigung eines neuen Spiels?

Erst kürzlich kündigten große Publisher wie Sony und Microsoft die wichtigsten Releases bis 2026 in großen Sommerkonferenzen an – von FromSoftware war dabei keine Spur. Eine Ankündigung dieses Jahr wäre weiterhin auf der Gamescom, Tokyo Gameshow oder bei The Game Awards im Dezember möglich.

Die Enthüllung eines neuen Spiels von FromSoftware wäre zurzeit durchaus überraschend. Erst vor rund einem Jahr veröffentlichte das Studio eine umfangreiche Erweiterung von Elden Ring und vor wenigen Monaten das Multiplayer-Spin-off Elden Ring Nightreign. Außerdem steht das nächste Online-Gemetzel bereits in der Pipeline: 2026 soll für Switch 2 der PvP-Shooter The Duskbloods erscheinen, der sich grafisch an den PS4-Klassiker Bloodborne anlehnt.

Inzwischen ist die stärkste Marke bei FromSoftware jedenfalls Elden Ring. Nachdem bereits das Hauptspiel Verkaufsrekorde des Studios brach, erstürmte dieses Jahr auch das Spin-off Nightreign – trotz technischen Problemen auf PC – die Verkaufscharts. Nun soll das Open-World-RPG sogar verfilmt werden.