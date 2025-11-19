9 brutale „Game Over“-Games, die dich schon zu Beginn gnadenlos vernichten

Sinan HuemerIch bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Das Wichtigste in Kürze

Egal was du versuchst

Egal wie gut du bist

In diesen Games wirst du getötet - Mit "Game Over"-Garantie!

Es gibt Games die es von Anfang an auf dich abgesehen haben. Games die so entwickelt wurden, dir an den Kragen zu gehen. Und das ab der ersten Sekunde. Manche machen dies durch einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad oder durch fehlende Erklärungen, was auf dich zukommt. Andere Games machen dies teilweise sogar unabsichtlich. Aber diese 7 Games wollen und werden dich gleich am Anfang töten und dir den Game Over-Bildschirm näher bringen!

Demons Souls: Das Spiel dass töten am Anfang perfektioniert hat

Eigentlich könnte die gesamte Liste aus Games des Studios From Software bestehen. Diese Entwickler haben es quasi perfektioniert. Spiele zu entwickeln die so gnadenlos schwer sind, dass diese Gamer in den Boden stampfen. So ist es bestimmt keine Überraschung, dass diese Liste mit Demons Souls beginnt. Denn die gesamte Souls-Reihe versucht Spieler von Anfang an zu töten. Und es gelingt den Games. Es gelingt ihnen wieder und wieder. Aber die Spieler kehren immer wieder zurück!

Das PlayStation 5 Remake des Demons Souls Klassikers bringt dieses Erlebnis auf die neue Konsolen Generation. Dieses Spiel ist ein wahres Meisterwerk eines Launch-Titels. Die herausfordernden Kämpfe und genau dieser Druck der permanenten Gefahr sind deutlich spürbar. Wenn man ein episches Fantasy Game mit hohem Challenge Faktor erleben will, dann ist dieses Game ein absolutes Muss.

