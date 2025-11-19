DailyGame
DailyGame - Originale - 9 brutale „Game Over“-Games, die dich schon zu Beginn gnadenlos vernichten
10 Min. lesen
Diese Games mögen dich nicht!

9 brutale „Game Over“-Games, die dich schon zu Beginn gnadenlos vernichten

Manche dieser Games sind einfach schwer. Aber eines ist klar: Du wirst definitiv untergehen.

i 9 brutale „Game Over“-Games, die dich schon zu Beginn gnadenlos vernichten
Artikel von Sinan + & Markus

Seite 1 von 10

  • Das Wichtigste in Kürze
  • Egal was du versuchst
  • Egal wie gut du bist
  • In diesen Games wirst du getötet - Mit "Game Over"-Garantie!

Es gibt Games die es von Anfang an auf dich abgesehen haben. Games die so entwickelt wurden, dir an den Kragen zu gehen. Und das ab der ersten Sekunde. Manche machen dies durch einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad oder durch fehlende Erklärungen, was auf dich zukommt. Andere Games machen dies teilweise sogar unabsichtlich. Aber diese 7 Games wollen und werden dich gleich am Anfang töten und dir den Game Over-Bildschirm näher bringen!

Demons Souls: Das Spiel dass töten am Anfang perfektioniert hat

Eigentlich könnte die gesamte Liste aus Games des Studios From Software bestehen. Diese Entwickler haben es quasi perfektioniert. Spiele zu entwickeln die so gnadenlos schwer sind, dass diese Gamer in den Boden stampfen. So ist es bestimmt keine Überraschung, dass diese Liste mit Demons Souls beginnt. Denn die gesamte Souls-Reihe versucht Spieler von Anfang an zu töten. Und es gelingt den Games. Es gelingt ihnen wieder und wieder. Aber die Spieler kehren immer wieder zurück!

Werbung

Demon's Souls - (C) Bluepoint Games, Sony

Demon’s Souls für die PS5 ist ein klasse Remake, aber auch ein klasse Game, dass euch dauernd versucht zu töten. – (C) Bluepoint Games, Sony

Das PlayStation 5 Remake des Demons Souls Klassikers bringt dieses Erlebnis auf die neue Konsolen Generation. Dieses Spiel ist ein wahres Meisterwerk eines Launch-Titels. Die herausfordernden Kämpfe und genau dieser Druck der permanenten Gefahr sind deutlich spürbar. Wenn man ein episches Fantasy Game mit hohem Challenge Faktor erleben will, dann ist dieses Game ein absolutes Muss.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Besten Videospiele

Mehr dazu...

Mehr entdecken

Neu für dich!