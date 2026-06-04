Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Elden Ring könnte schon sehr bald auf der Nintendo Switch 2 landen. Nachdem FromSoftware die Tarnished Edition im vergangenen Jahr auf 2026 verschoben hatte, gibt es nun einen konkreten Hinweis auf den möglichen Release-Termin.

Wie mehrere Berichte auf Basis eines Händlerlistings melden, wurde Elden Ring: Tarnished Edition für Switch 2 bei einem kanadischen Händler mit dem Datum 10. Juli 2026 gelistet. Offiziell bestätigt haben Bandai Namco und der Entwickler diesen Termin noch nicht. Trotzdem wirkt der Eintrag spannend, weil die Switch 2-Version bereits länger angekündigt ist und weiterhin für 2026 erwartet wird.

Elden Ring (Release erstmals 2022) gehört zu den größten Rollenspielen der letzten Jahre. Auf PlayStation, Xbox und PC wurde FromSoftwares Open-World-Abenteuer längst zum Pflichtspiel für Souls-Fans. Auf Nintendo-Hardware fehlte der Titel bisher aber komplett.

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Mit der Switch 2 ändert sich das. Die Tarnished Edition soll Elden Ring erstmals auf eine Nintendo-Konsole bringen. Gerade im Handheld-Modus wäre das ein starkes Argument für viele Spieler. Ein riesiges Abenteuer in den Zwischenlanden, unterwegs spielbar – genau das könnte für Switch-2-Besitzer enorm attraktiv werden.

Elden Ring brauchte seine Zeit für eine Switch 2-Version

Der Port hatte aber keinen einfachen Weg. Die Nintendo-Variante des Spiels wurde ursprünglich für 2025 erwartet, später jedoch auf 2026 verschoben. FromSoftware nannte damals zusätzliche Performance-Anpassungen als Grund für die Verzögerung. Das war keine kleine Randnotiz. Frühere Eindrücke der Switch 2-Version sorgten für Diskussionen, weil die Performance offenbar noch nicht stabil genug wirkte. Genau deshalb dürfte der mögliche Juli-Termin viele Fans besonders interessieren.

Du fragst dich, was sich hinter dem Namen „Tarnished Edition“ verbirgt? Nun, es gibt für Switch 2-Spieler das Hauptspiel samt der Erweiterung „Shadow of the Erdtree“. Also das komplette Paket. Das ist wichtig, weil Shadow of the Erdtree den Souls-Titel noch einmal deutlich erweitert hat. Neue Gebiete, Bosse, Waffen und Herausforderungen machen die Edition für neue Spieler besonders attraktiv.

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Trotz Händler-Hinweis: Ein gelistetes Datum ist keine offizielle Ankündigung. Händlertermine können Platzhalter sein oder sich noch ändern. Bandai Namco nennt für Elden Ring: Tarnished Edition weiterhin nur 2026 als grobes Release-Fenster. Auch aktuelle Switch-2-Übersichten führen das Spiel noch ohne festes Datum.

Für Nintendo wäre das stark. Für Bandai Namco ebenfalls. Und für Nintendo-Only-Spieler wäre es die Chance, eines der wichtigsten Spiele der letzten Jahre endlich auch unterwegs zu erleben.

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