Elden Ring: Nightreign schafft am ersten Tag zwei Millionen verkaufte Einheiten

Innerhalb von nur 24 Stunden hat sich Elden Ring: Nightreign zwei Millionen Mal verkauft, wie Publisher Bandai Namco bekanntgegeben hat (via X). Wie schon die erste Variante von Elden Ring könnte das Multiplayer-Spin-off Nightreign damit bald neue Rekorde bei den Verkaufszahlen des Souls-Entwicklers FromSoftware aufstellen. Denn schon der Open-World-Erstling war mit rund 30 Millionen verkauften Einheiten erfolgreicher als alle Dark Souls-Spiele zusammen (via Instant Gaming News).

Auf Steam schaffte der Titel laut SteamDB an seinem ersten Tag einen Peak von mehr als 313.000 Spielern gleichzeitig. Dabei dürfte aber manche Fans eine böse Überraschung erwartet haben: Laut den aktuellen Patch-Notes sorgen die „neuesten Grafikkarten“ nämlich für Einbrüche der Performance – User-Reviews auf Steam sind “ausgeglichen”.

Darkness fell over Limveld, and two million Nightfarers rose up against it.

Thank you for your support. #ELDENRING #NIGHTREIGN pic.twitter.com/mPdwrengyg

