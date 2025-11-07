My Hero Academia: All’s Justice zeigt seine Spielmodi im neuen Trailer

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Publisher Bandai Namco und Entwickler Byking haben einen zwölf Minuten langen Trailer zu My Hero Academia: All’s Justice veröffentlicht. Er liefert einen klaren Überblick über die zentralen Spielmodi und zeigt, wie sich das Actionspiel an Fans des Anime richtet. Der Titel erscheint am 6. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam.

All’s Justice setzt stark auf Abwechslung. Der Trailer zeigt vier Kernmodi, die unterschiedliche Spielergruppen ansprechen sollen.

Im Story Modus erlebst du den aktuell im Anime laufenden finalen Kampf aus einer eigenen Perspektive. Deine Entscheidungen stehen im Mittelpunkt. Die Präsentation soll die Intensität und Dramatik der Story transportieren und den Höhepunkt des Konflikts erlebbar machen.

Der Modus Team Up Mission richtet sich an Spieler, die tiefer in den Schulalltag eintauchen wollen. Du wählst einen Schüler der Klasse 1 A, stellst dein eigenes Team zusammen und absolvierst Trainingsaufgaben in einem virtuellen Raum. Das Skript wurde in Zusammenarbeit mit dem Schöpfer von My Hero Academia entwickelt. Neben Hauptmissionen gibt es Nebenaufgaben in der Stadt. Sammelbare Karten erweitern den Sammelaspekt.

Archive Battle und Hero’s Diary erweitern die Spielerfahrung

Nach Abschluss der Team Mission wird der Modus Archive Battle freigeschaltet. Hier spielst du ikonische Kämpfe aus der Serie nach. Dazu zählen unter anderem Deku, Todoroki und Iida gegen Stain oder der Kampf von Endeavor und Hawks gegen den High End Nomu. Die Gefechte sollen anspruchsvoller sein und enthalten eigene Gameplay Elemente.

Ebenfalls nach den Team Missionen wird Hero’s Diary freigeschaltet. Dieser Modus zeigt neue Charaktermomente mit Sprachausgabe. Im Fokus steht der Alltag der Klasse 1 A. Die Episoden verbinden Erkundung, Kämpfe und Parkour. Beispiele sind Training mit Deku und Bakugo oder ungewöhnliche Dreierteams wie Mineta, Ashido und Koda. Die Szenen sollen bisher nicht erzählte Seiten der Figuren zeigen.

Der Trailer gibt zudem einen Blick auf das Kampfsystem. Erste Szenen deuten darauf hin, dass All’s Justice bekannte Elemente anderer Anime Brawler nutzt, aber mit eigenen Mechaniken erweitert.

