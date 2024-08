My Hero Academia Manga ist offiziell zu Ende – Wie geht es weiter?

Schon vor ein paar Wochen wurde offiziell bekannt gegeben, dass My Hero Academia sich auf der Zielgeraden befindet. Kapitel 430 ist nun in Japan erschienen und beendet die heldenhafte Reise eines Teenagers, der seinem Idol nacheifern wollte und somit zum stärksten Helden wurde.

Zehn Jahre lang kämpften sich Protagonist Izuku Midoriya und seine Kameraden aus Klasse 1-A durch viele Schwierigkeiten und in die Herzen der Fans. Kohei Horikoshi hat alles gegeben und uns viele spannende Abenteuer beschert, und damit einen großen Erfolg geschaffen, der weltweit Manga- und Anime-Fans begeisterte. Einen derartigen Erfolg hinzulegen ist im Manga-Bereich nicht so einfach, wie man denken mag, und er reiht sich damit unter Personen wie Rumiko Takahashi (Inu Yasha, Ranma 1/2), Akira Toriyama (Dragon Ball) und Eiichiro Oda (One Piece) ein. Wie viele Fans wissen, die den Manga verfolgten, stand es bereits seit längerem nicht gut um die Gesundheit von Horikoshi. Das Beenden von My Hero Academia bedeutet, dass er sich eine wohlverdiente lange Pause nehmen kann. Und wir hoffen, dass er dies auch tut und sich somit erholen kann.

Wie geht es weiter?

Wir möchten hier nicht zu sehr das Ende spoilern und allen aktiven Manga-Lesern und Anime-Zuschauern den Spaß verderben. Doch es stellt sich nun die Frage, wie es weitergeht. Wie erwähnt, wird Horikoshi sicherlich eine längere Auszeit nehmen, um sich von dem Stress der letzten Jahre zu erholen. Was danach passiert, ist noch ungewiss, doch der Mangaka erwähnte, dass er sich gerne mal am Horror-Genre probieren möchte. Es wäre demnach durchaus möglich, dass er sich vom Shonen-Genre erstmal wegbewegt und etwas anderes probieren wird. Doch das bedeutet nicht, dass wir dem Franchise ganz Lebwohl sagen müssen.

Der Anime ist mit der Staffel 7 noch mittendrin am Laufen und wenn Manga-Leser sich den Stand der Story ansehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir auch noch eine Staffel 8 erhalten. Den Anime könnt ihr im Simulcast auf Crunchyroll sehen. Auch einen Film wird es noch geben. My Hero Academia the Movie: You’re Next ist der vierte Film und läuft seit gestern, dem 2. August, in den japanischen Kinos. Bis dieser seinen Weg zu uns findet, wird es entsprechend noch etwas dauern.

Auch läuft das Spin-off My Hero Academia: Team-Up Missions, bei dem bisher 6 Bände in Japan erschienen sind. Da es hier noch offene Kapitel gibt, wird es sicherlich noch 1-2 weitere Bände geben. Das Spin-off erscheint auch in deutscher Sprache bei Carlsen Manga. Auch wird der offizielle Manga bei uns noch etwas weiterlaufen, bis alle Bände veröffentlicht wurden. Wer sich gerne noch mehr mit der dunklen Seite auseinandersetzen möchte, kann sich das Spin-off Vigilante – My Hero Academia ansehen. Hier sind bereits alle Bände auf Deutsch erschienen.

Ob, wann und was darüber hinaus noch zum Franchise geplant ist, bleibt abzuwarten. Doch mit dem laufenden Manga und Anime sind wir zumindest erst einmal bis 2025 versorgt. Wir hoffen, dass sich Horikoshi bis dahin erholen konnte.