Assassin’s Creed: Noch ein weiteres Spiel in diesem Jahr?

Gerüchte deuten darauf hin, dass Assassin’s Creed Invictus, ein Multiplayer-Ableger der Reihe, noch 2025 erscheinen könnte. Laut Berichten soll das Spiel bis zu 16 Spieler in verschiedenen Modi gegeneinander antreten lassen, darunter Team-Deathmatch, Jeder-gegen-Jeden und ein Speedrun-Modus. Erfolgreiche Spieler können angeblich Spezialfähigkeiten auswählen und individuelle Builds erstellen, was dem Spiel einen Arcade-Charakter verleihen soll.

Should be this year

Werbung

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 31, 2025