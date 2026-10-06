JRPG-Klassiker soll trotz Kickstarter-Debakel wiederkommen

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Vor rund vier Jahren wurden mit Penny Blood und Armed Fantasia gleich zwei spirituelle Nachfolger von JRPG-Klassikern der PS1- und PS2-Ära angekündigt. Bei den Spielen sollte es sich um inoffizielle Comebacks von Shadow Hearts und Wild Arms handeln. Auf Kickstarter sammelten dafür mehrere der alten Entwickler Spenden, und tatsächlich erreichte die Crowdfunding-Kampagne ihre Ziele. Das dürfte aber nicht gereicht haben: Nach jahrelanger Funkstille wurde Armed Fantasia offiziell eingestampft (via Digitalbros).

Denn die Spenden sollten die geplanten Projekte lediglich für Publisher attraktiv machen. Beim von Western-Filmen inspirierten Anime-RPG Armed Fantasia übernahmen 505 Games beziehungsweise Tochterunternehmen Digitalbros die Rechnung. Nun zogen diese den Stecker. Für das rundenbasierte Horror-RPG Penny Blood gibt es noch keine Abnehmer. Allerdings wollen die Entwickler noch nicht aufgeben, zumindest wenn es nach einem offiziellen Update in den sozialen Medien geht. Der Wunsch, “die IP Penny Blood liebevoll zu pflegen und in die Tat umzusetzen”, bleibe unverändert (via X).

In einem nächsten Schritt sei ein Roman namens “Penny Blood – Reviolence” geplant, um “den Bekanntheitsgrad von Penny Blood und den Wert der IP zu steigern”. Ende 2024 kam ein isometrisches Spin-off namens Penny Blood: Hellbound auf den Markt, das keine neuen Abnehmer für das Hauptspiel angezogen haben dürfte.

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Kein Glück für alte PlayStation-JRPGs

Wild Arms war eine ursprünglich von Sony mitfinanzierte JRPG-Reihe, die immerhin sieben Ableger hervorbrachte. Im spirituellen Nachfolger Armed Fantasia sah Publisher 505 Games aber wohl kein Potenzial. Die Entscheidung sei “im Anschluss an eine gründliche Prüfung des Potenzials unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktbedingungen und der zusätzlichen Investitionen” getroffen worden. Genauere Hintergründe zum Projekt-Aus sind nicht bekannt. Dabei finanzierte der Publisher zuvor andere inoffizielle PS1-Nachfolger. Dazu zählten etwa Bloodstained von den alten Machern von Castlevania: Symphony of the Night oder Eiyuden Chronicle von den Machern von Suikoden.

Vonseiten der Penny Blood-Kampagne heißt es wiederum, dass “die derzeitige Lage in der Spielebranche äußerst schwierig ist und wir bislang keinen Publisher gefunden haben”. Die Vorlage Shadow Hearts verband seinerzeit rundenbasierte JRPG-Taktik mit gotischen Settings und Anime.

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