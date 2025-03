Ghost of Yotei: Neue Waffen, verbesserte Mechaniken & Grafik-Upgrades auf der PS5 Pro

Sony Interactive Entertainment (SIE) und Sucker Punch Productions heizen die Vorfreude auf Ghost of Yotei an. Der kommende Open-World-Titel verspricht nicht nur neue Waffen und Gameplay-Mechaniken, sondern auch beeindruckende technische Verbesserungen – besonders auf der PS5 Pro.

Diese Waffen bringt Ghost of Yotei ins Spiel

Laut der aktualisierten PlayStation-Website (Englische Version) wird Hauptfigur Atsu mehrere tödliche Waffen einsetzen können. Bereits im Enthüllungstrailer waren einige davon zu sehen, nun gibt es eine offizielle Bestätigung:

Odachi: Ein massives, zweihändiges Schwert für verheerende Angriffe

Kusarigama: Die tödliche Kombination aus Sichel und Kette für flexible Kampftaktiken

Doppelkatanas: Zwei Klingen für blitzschnelle Angriffe und stilvolle Duelle

Ob weitere Waffen dazukommen, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt ist klar: Ghost of Yotei setzt auf eine erweiterte Kampfdynamik.

Grafische und technische Upgrades auf der PS5 Pro

Das Spiel wurde von Grund auf für die PS5 entwickelt und bietet eine deutlich erweiterte Weitsicht. Spieler können weit entfernte Landschaften erkennen, was auf eine höhere Detailstufe und verbesserte Rendering-Techniken hindeutet. Zudem wurde die Atmosphäre spürbar aufgewertet:

Verbesserte Himmelsdarstellung mit funkelnden Sternen und Polarlichtern

Realistisch animierte Vegetation, die im Wind schwankt und sich natürlich bewegt

Besonders spannend: Auf der PS5 Pro wird Ghost of Yotei wohl ein eigenes Performance-Upgrade erhalten. Sony deutet eine höhere Bildqualität durch PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution – eine AI-gestützte Upscaling-Technologie) an. Zudem könnte das Spiel Framerates von über 60 FPS auf VRR-kompatiblen Displays bieten.

Neue Gameplay-Mechaniken – doch was genau erwartet uns?

Neben den technischen Verbesserungen wird Ghost of Yotei auch spielerisch neue Wege gehen. Konkrete Details gibt es zwar noch nicht, doch die Entwickler versprechen spannende Innovationen.

In einem kürzlich veröffentlichten Creator to Creator-Interview mit Astro Bot-Director Nicolas Doucet erklärte Sucker-Punch-Produzent Brian Fleming, dass Ghost of Yotei auf den Errungenschaften von Ghost of Tsushima aufbaut. Gleichzeitig wolle das Team sowohl spielerisch als auch erzählerisch neue Maßstäbe setzen.

Wie sich die neuen Mechaniken anfühlen und welche Überraschungen noch auf uns warten, bleibt abzuwarten. Doch eines steht fest: Ghost of Yotei dürfte ein absolutes Highlight für Fans von Open-World-Action werden!

Ghost of Yotei erscheint nach neuesten Gerüchten Mitte bis Ende Juli 2025.