State of Decay 3 zeigt 19 Minuten Gameplay und auf „Lethal“ wird es richtig unangenehm

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

State of Decay 3 zeigt sich erneut ausführlich und diesmal ohne zusammengeschnittenen Trailer. Rund 19 Minuten neues Gameplay zeigen einen Angriff auf ein Plague Nest im höchsten Schwierigkeitsgrad „Lethal“. Damit bekommen wir einen ziemlich guten Eindruck davon, wie gnadenlos das neue Zombie-Survival-Spiel von Undead Labs werden kann.

Das Material stammt vom YouTube-Kanal Brian Menard, der bereits zuvor mit Undead Labs zusammengearbeitet hat. Zu sehen ist eine aktuelle Beta-Version des Spiels. Keine Entwicklerkommentare, keine schnellen Schnitte, sondern beinahe 20 Minuten normaler Spielablauf.

Im Mittelpunkt steht ein Angriff auf ein Plague Nest. Genau diese Nester gehören zu den wichtigsten neuen Bedrohungen des Spiels.

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Hunderte Plague Hearts können deine Welt übernehmen

Undead Labs erklärt in der offiziellen Beschreibung der Closed Beta, dass Plague Nests ganze Netzwerke aus Plague Hearts erzeugen. Diese breiten sich in Richtung deiner Siedlungen aus und werden mit der Zeit stärker.

In einem einzigen Durchlauf kannst du Hunderten davon begegnen.

Ignorierst du das Problem zu lange, können Zombies sogar deine Siedlung blockieren. Versorgungslinien fallen aus, Ressourcenstandorte funktionieren nicht mehr und die Moral deiner Überlebenden leidet.

Du kannst deshalb entweder einzelne Plague Hearts zerstören und das Netzwerk Stück für Stück schwächen oder direkt das eigentliche Plague Nest angreifen. Jedes Nest soll dabei einen eigenen Aufbau, eigene Verteidigungen und ein unterschiedliches Verhalten besitzen. In der aktuellen Beta gibt es unter anderem Chem Plant, Slaughterhouse, Aeronautical und FEMA Nests.

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YouTube-Video

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Zombies reagieren stärker auf Geräusche

Auch die Gegner wurden seit der Alpha-Version gründlich überarbeitet. Zombies nehmen Geräusche und Ablenkungen inzwischen wesentlich genauer wahr. Schleichen soll dadurch wichtiger werden, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden.

Dazu kommen unterschiedliche Zombie-Typen mit eigenen Verhaltensweisen. Selbst Bloaters können laut Undead Labs taktisch genutzt werden, beispielsweise in Kombination mit Feuer. Waffen unterscheiden sich außerdem stärker nach Kaliber. Eine .22er verhält sich nicht mehr annähernd gleich wie ein Gewehr mit 5,56-mm-Munition.

Das neue Gameplay zeigt genau diese Richtung. Kämpfe wirken weniger wie ein reines Zombie-Gemetzel und stärker wie Ressourcenmanagement unter permanentem Druck. Munition, Heilmittel und der Zustand des eigenen Charakters entscheiden schnell darüber, ob ein Angriff weitergeht oder du besser wieder verschwindest.

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State of Decay 3 befindet sich inzwischen in der Closed Beta

Die Closed Beta läuft seit dem 13. Oktober 2026. Der Entwickler hatte bereits im Frühjahr mit kleinen Alpha-Tests begonnen und erweitert seitdem schrittweise den Kreis der Spieler.

Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil der Entwickler erst vor wenigen Wochen Xbox verlassen und nach erheblichen Entlassungen State of Decay 3 anpassen musste. Undead Labs ist inzwischen wieder ein unabhängiges, mitarbeitergeführtes Studio. Das Spiel selbst blieb trotz des Umbaus auf Kurs für 2027.

Beim Xbox Games Showcase hatten wir im Juni erstmals richtiges Gameplay gesehen. Damals bestätigte Undead Labs auch eine Spielwelt, die ungefähr viermal so groß wie eine einzelne Karte aus State of Decay 2 sein soll.

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State of Decay 3 erscheint 2027 für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5. Außerdem bleibt der Start im Xbox Game Pass bestehen.