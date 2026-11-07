State of Decay 3 überrascht: Trotz Multiplayer steht plötzlich der Einzelspieler im Mittelpunkt!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei State of Decay 3 dreht sich offenbar doch nicht alles um Multiplayer. Obwohl Undead Labs seinen Zombie-Survival-Nachfolger von Anfang an für gemeinsames Spielen entwickelt, bleibt der Einzelspieler ein zentraler Bestandteil. Studioleiter Philip Holt bestätigt jetzt außerdem eine geplante Konsolen-Beta, größere Siedlungen und ein vollständig überarbeitetes Kampfsystem. Auch die Zahl der Tester steigt deutlich.

Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal SabiansLastWatch erklärt Holt, dass inzwischen rund 8.000 Spieler an den Beta-Tests teilnehmen. Während der ursprünglichen Alpha-Phase waren es noch ungefähr 2.000. Die Tests sollen weiter ausgebaut werden. Auch Konsolenspieler bekommen vor der Veröffentlichung eine Gelegenheit, State of Decay 3 selbst auszuprobieren.

Für die Konsolen-Beta ist plattformübergreifendes Spielen (Crossplay) vorgesehen. Ob zusätzlich eine offene Beta für alle Interessierten stattfindet, wird intern beim Entwickler noch diskutiert. Auch ein gemeinsamer Spielfortschritt über mehrere Plattformen hinweg gehört zu den Entwicklungszielen, ist aber noch nicht verbindlich bestätigt.

State of Decay 3 bekommt ein komplett neues Kampfsystem

Undead Labs hat die Kämpfe grundlegend überarbeitet. Das betrifft Nahkampfwaffen, Schusswaffen und Wurfgegenstände. Statt möglichst viele Zombies mit roher Gewalt auszuschalten, sollen Spieler ihre Begegnungen stärker taktisch angehen. Manchmal dürfte es sinnvoller sein, sich zurückzuziehen, statt einen aussichtslosen Kampf zu riskieren.

Auch die Schwierigkeit wird angepasst. Das Team arbeitet an einer dynamischen Skalierung, die berücksichtigt, wie viele Spieler gerade gemeinsam unterwegs sind. Gleichzeitig sollst du einzelne Überlebensbedingungen flexibler einstellen können.

Wer lieber alleine spielt, muss deshalb keine abgespeckte Version befürchten. Laut Holt erwartet Undead Labs weiterhin viele Solospieler. Im Einzelspielermodus lässt sich das Geschehen vollständig pausieren, während der Koop grundsätzlich dieselben Spielsysteme bietet.

Größere Gemeinschaften und mehrere Siedlungen

Besonders viel verändert sich beim Aufbau deiner Überlebendengemeinschaft. Statt auf zwölf Mitglieder begrenzt zu sein, kannst du künftig deutlich größere Gruppen verwalten. Dazu kommen mehrere gleichzeitig betriebene Siedlungen. Wie Undead Labs bereits in seiner offiziellen Beta-Ankündigung erklärte, sind bis zu drei Siedlungen möglich. Überlebende lassen sich zwischen ihnen verschieben. Außenposten dienen außerdem als Versorgungsstationen, an denen du Beute abladen oder Charaktere wechseln kannst.

Die größere Freiheit bringt zusätzliche Verantwortung. Nahrung und Wasser werden laufend verbraucht, Einrichtungen verursachen Unterhaltskosten und feindliche Zombie-Nester können deine Versorgung unterbrechen. Mehrere Basen zu besitzen bedeutet also nicht automatisch, dass das Überleben einfacher wird.

Auch das Wetter soll sich auf das Gameplay auswirken. Zunächst stehen Auswirkungen auf Fahrzeuge und die Wahrnehmung der Zombies im Vordergrund. Weitergehende Systeme, etwa Ernteschäden durch Starkregen oder Wasserknappheit bei Dürre, werden diskutiert, sind aber keine bestätigten Startfunktionen. Ein wenig viel „Mikromanagement“ für meinen Geschmack, aber anscheinend möchte man eine vollständige Zombie-Apokalypse-Simulation ebenfalls mit verkaufen.

Nach dem Xbox-Abschied hat Undead Labs einen neuen Publisher

Neben den Gameplay-Neuerungen gibt es auch Neuigkeiten zur Zukunft des Studios. Nach der Trennung von Microsoft im September 2026 besitzt Undead Labs inzwischen selbst die Rechte an der gesamten State of Decay-Reihe. Ein neuer Publishing-Partner wurde laut Holt bereits gefunden. Welches Unternehmen die Veröffentlichung übernimmt, soll später bekannt gegeben werden.

Das ist durchaus relevant, denn das Studio muss seine Zukunft jetzt unabhängig von Xbox gestalten. Undead Labs möchte State of Decay 3 ähnlich langfristig unterstützen wie den Vorgänger, der insgesamt 38 Updates erhalten hat.

State of Decay 3 ist weiterhin für 2027 geplant und soll für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

Wer bereits vorab spielen möchte, kann sich auf der offiziellen Playtest-Seite für zukünftige Testphasen registrieren. Eine Einladung ist allerdings nicht garantiert.