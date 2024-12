State of Decay 3: Release-Termin doch erst 2026?

Nachdem wir im Sommer diesen Jahres einen neuen Trailer zu State of Decay 3 erhalten haben war die Hoffnung auf einen baldigen Release-Termin groß. Frühere Berichte legten bereits nahe, dass die Veröffentlichung noch in weiter Ferne liegt. Doch „wie fern“, stellte man sich die Frage!?

„Ich muss sagen, ich habe auch gehört, dass [Microsoft] State of Decay 3 auch für 2025 in Betracht zieht. Es ist näher an der Fertigstellung, als man denkt, aber ich glaube, sie werden es auf 2026 verschieben“, so Xbox-Insider Jez Corden in einer aktuellen XB2-Podcast-Sendung. Das ist sogar ziemlich optimistisch, immerhin waren wir schon auf 2027 „eingestimmt“.

State of Decay 3: Sechs oder mehr Jahre nach der Ankündigung erst der Release

Seit der Ankündigung von State of Decay 3 im Jahr 2020 warten Fans sehnsüchtig auf neue Details. Nach einem vielversprechenden Trailer im Sommer 2024 häuften sich jedoch Gerüchte über Probleme bei der Entwicklung.

Im November 2024 erreichten die Spekulationen ihren Höhepunkt, als Insider Corden andeutete, dass das Spiel nicht wie geplant 2025 erscheinen wird. Laut Corden ist die Fertigstellung näher als gedacht, dennoch verschiebt Undead Labs den Release nun auf 2026.

Die Entwicklung von State of Decay 3 war von Anfang an von Herausforderungen geprägt. Berichte aus dem Studio zeichnen ein Bild von unklaren Entscheidungen und internen Problemen. Beispielsweise war lange unklar, ob die im Trailer gezeigten infizierten Wildtiere tatsächlich im Spiel enthalten sein würden. Trotz dieser Schwierigkeiten scheint das Projekt inzwischen eine klarere Richtung eingeschlagen zu haben. Laut Corden sind die aktuellen Fortschritte ein Beleg dafür, dass das Spiel an Qualität gewinnt, auch wenn mehr Zeit benötigt wird.

Was macht Hoffnung?

Undead Labs hat sich seit dem Erfolg von State of Decay 2 deutlich vergrößert und verfügt nun über mehr Ressourcen als je zuvor. Diese Expansion ermöglicht es dem Team, ein ambitionierteres und technisch besseres Spielerlebnis zu schaffen. Fans können sich auf eine detaillierte Open-World, intensive Survival-Elemente und neue Gameplay-Mechaniken freuen. Besonders die Integration von infizierten Tieren könnte für frischen Nervenkitzel sorgen.

Die Nachricht über die Verzögerung von State of Decay 3 mag ernüchternd sein, allerdings stammt sie nicht direkt vom Entwickler selbst. Bisher hat sich Undead Labs nicht offiziell zu den Release-Termin-Gerüchten geäußert. Für Fans der Reihe ist Geduld gefragt. In unserer Auflistung der größten und besten Games für 2025 haben wir den Titel übrigens nicht berücksichtigt.