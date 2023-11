State of Decay 3 ist nicht das einzige Spiel von Undead Labs

Mittlerweile sind 3 Jahre vergangen, seitdem State of Decay 3 angekündigt wurde. Undead Labs hat seitdem keine bedeutsamen Updates zur Entwicklung veröffentlicht. Das Warten auf das Survival-Spiel dauert länger, als erwartet. Und nun gibt verbreitet ein ehemaliger Mitarbeiter das Gerücht, dass es noch ein weiteres Projekt beim selben Entwickler gibt. Dieser Titel wurde noch nicht angekündigt.

Daniel Floyd war fast 10 Jahre lang Senior Narrative Animator bei Undead Labs und arbeitete u.a. an Moonrise und State of Decay 2. Laut seinem LinkedIn-Profil arbeite er bis Februar 2023 auch an einem bisher unangekündigten Projekt, er erwähnt nämlich “Projekte”.

Undead Labs: Welches Spiel könnte noch in Entwicklung sein?

Vielleicht ist die Aufregung zu groß und das unangekündigte Projekt war nur eine kurze Arbeit, dass bereits wieder eingestellt wurde. Wir werden es wohl nicht all zu schnell erfahren.

Wann wird State of Decay 3 veröffentlicht?

Bisher war der Entwicklungszyklus 5 Jahre, doch das wäre bereits heuer – also nicht mehr wahrscheinlich. Das erste State of Decay erschien 2013, ein Open-World-Zombie-Überlebensspiel, in dem Spieler eine Gruppe von Überlebenden steuern und eine Basis aufbauen, um gegen Zombies zu kämpfen und Ressourcen zu sammeln. Die Fortsetzung, State of Decay 2, erschien 2018. Das Spiel bot verbesserte Mechaniken, mehr Charaktere und einem erweiterten Basisaufbau.

Bisher hieß es seitens Microsoft nur, dass wir 2024 mehr von State of Decay 3 zu sehen bekommen. An einen konkreten Release-Termin ist derzeit noch nicht zu denken.