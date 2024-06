State of Decay 3: Gerüchte über Release im Jahr 2025

State of Decay 3, das kommende Multiplayer-Shared-World-Zombie-Survival-Spiel, könnte bereits im Jahr 2025 seinen Release feiern. Diese Information stammt aus einer aktuellen Folge des Xbox Two-Podcasts, in der bekannte Gaming-Journalist und “Microsoft-Kenner” Jez Corden darüber gesprochen hat.

Obwohl Microsoft und der Entwickler Undead Labs bisher keinen offiziellen Veröffentlichungstermin genannt haben, scheint das Jahr 2025 ein realistisches Ziel zu sein. Beim Xbox Games Showcase Anfang des Monats konnten wir einen ersten Blick auf die In-Engine-Grafik des Spiels werfen. Doch echtes Gameplay blieb aus und ein genaues Release-Fenster wurde nicht angegeben.

In der Podcast-Folge deutete Jez Corden an, dass Undead Labs und Microsoft intern das Jahr 2025 anpeilen. Natürlich bleibt abzuwarten, ob sie diesen Plan einhalten können, aber es scheint, als arbeite das Team darauf hin. Für Fans bedeutet das, sich möglicherweise noch ein wenig gedulden zu müssen.

Wird 2025 ein Mega-Jahr für Xbox?

Das Jahr 2025 könnte sich für Microsoft zu einem echten Highlight entwickeln, was First-Party-Spiele angeht. Neben State of Decay 3 stehen bereits andere große Titel wie DOOM: The Dark Ages, Fable und South of Midnight in den Startlöchern. Berichten zufolge könnte auch Gears of War: E-Day im selben Jahr erscheinen. Für Gamer wird das nächste Jahr also vollgepackt mit spannenden Veröffentlichungen, so wie es aussieht.

Warum solltest du dich auf State of Decay 3 freuen? Die ersten beiden Teile der Serie haben eine große Fangemeinde aufgebaut, dank ihrer spannenden Mischung aus Survival-Gameplay, Basis-Bau und Multiplayer-Elementen. Der dritte Teil verspricht, diese Erfolgsformel weiterzuführen und noch intensiver zu gestalten. Die verbesserten In-Engine-Grafiken, die wir beim Showcase gesehen haben, deuten darauf hin, dass uns ein visuelles Highlight erwartet.

Release-Termin von State of Decay 3 steht noch aus!

Während wir auf offizielle Bestätigungen und mehr Details warten, kannst du dir die bisherigen Teile der Serie noch einmal anschauen oder dich in die Welt anderer bevorstehender Xbox-Titel vertiefen. Das Jahr 2025 wird für Xbox-Fans sicherlich ein Jahr voller Highlights.

Bleib dran für weitere Updates und Ankündigungen. Microsoft und Undead Labs werden sicherlich bald mehr Informationen preisgeben. Bis dahin heißt es, geduldig bleiben und die Vorfreude genießen. Ob du ein langjähriger Fan der Serie bist oder neu in die Welt von State of Decay eintauchst, 2025 könnte dein Jahr werden.

State of Decay 3 wurde erstmals am 23. Juli 2020 während des Xbox Games Showcase enthüllt. Microsoft präsentierte damals einen atmosphärischen CGI-Trailer, der die Stimmung und das Setting des Spiels andeutete. Der Trailer zeigte eine einsame Überlebende in einer verschneiten Wildnis, die auf ein infiziertes Tier trifft, was die düstere und gefährliche Welt des Spiels unterstrich.