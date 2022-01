State of Decay 3: Release-Termin in weiter Ferne!

State of Decay 3 - (C) Undead Labs, Xbox Game Studios

Orlando, Florida (USA) – Vor vielen Monaten, während eines Xbox-Showcases, wurde State of Decay 3 angekündigt – ohne konkreten Release-Termin. Aber seitdem haben wir nichts Neues mehr davon gehört. Die Entwickler, Undead Labs, haben seit State of Decay 2 kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben.

Seit dem Jahr 2020 haben wir nichts mehr gehört. Alles tot, wie passend für das Spiel. Jedoch gibt es nun einen Hinweis, wie lange wir auf State of Decay 3 wohl warten müssen.

Advertisment

Eine Stellenbeschreibung auf LinkedIn weißt darauf hin (via Twitter-Beitrag von eXtas1stv), dass Undead Labs noch dabei sein könnte, ein Unreal Engine 5-Studio für das Spiel einzurichten.

Dieses Studio arbeitet angeblich an Animationstechnologie für Unreal Engine 5 für Undead Labs und andere Microsoft-Studios. Auf der LinkedIn-Profilseite von Simon Sherr beschreibt er es so:

”Entwicklung eines neuen Microsoft-Studios unter Undead Labs in Orlando, Florida, Regie von Animation und Animationstechnologie in UE5 für „State of Decay 3“ von Microsoft XGS Undead Labs und Förderung der studioübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich Animationstechnologie und Animationstechnologieinitiativen in XGS. ”

Ich weiß ein paar Dinge über die Entwicklung von Spielen – nach all den Jahren der Berichterstattung darüber, aber die Einrichtung eines Studios wären normalerweise die ersten Schritte.

👀🔥 Undead Labs está abriendo su segundo estudio con sede en Orlando, Florida. Parece ser un estudio de soporte técnico que fomentará iniciativas de tecnología de animación y colaboración entre estudios de tecnología en XGS. pic.twitter.com/Gkgb1HE4a1 — Álvaro – eXtas1s #XboxGameStudios #Bethesda (@eXtas1stv) January 2, 2022

State of Decay 3: Zu wenige Angestellte für das Projekt vorhanden?

Der Animations-Regisseur, Simon Sherr, arbeitet seit 7 Monaten für Undead Labs. Es scheint also ein langwieriger Prozess zu sein, ein Studio einzurichten und die Spieleentwicklung endlich voranzubringen. Man kann also davon ausgehen, dass die Entwicklung von State of Decay 3 in einem relativ frühen Entwicklungsstadium und das ein Release-Termin noch in weiter Ferne ist.

Die Unreal Engine 5 bietet aktuell einen Early Access für Spiele-Entwickler.

State of Decay 3 befindet sich bei den Undead Labs, einen Xbox Game Studio, in Entwicklung.