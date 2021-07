Verwendet State of Decay 3 die Unreal Engine 5? – Stellenanzeige deutet darauf hin

State of Decay 3 - (C) Undead Labs, Xbox Game Studios

State of Decay 3 wurde vor einem Jahr während eines Xbox Games Showcase-Events angekündigt und bestätigt, woran das Xbox Studio Undead Labs derzeit arbeitet. Seitdem ist es leise geworden. Fans suchen nach neuen Informationen über State of Decay 3, und ein neues aufregendes Detail wurde entdeckt. Eine Stellenanzeige bei Undead Labs deutet darauf hin, dass State of Decay 3 auf der Unreal Engine 5 basiert.

Die Stellenanzeige stammt aus der Auflistung von Undead Labs auf der BambooHR-Website. Der konkrete Jobangebot ist für einen Sounddesigner.

Blueprint ist das visuelle Scripting-System der Unreal Engine und kann auch ohne Programmiererfahrung für eine Vielzahl von Funktionen in einem Spiel verwendet werden. Es ist ein Branding, das von Unreal Engine 4 auf Unreal Engine 5 übertragen wurde.

Was bedeutet die Unreal Engine 5 für State of Decay 3?

Was State of Decay 3 mit potenzieller Verwendung von Unreal Engine 5 für Spieler bedeuten würde, ist einfach gesagt, dass es ein bedeutender Fortschritt gegenüber State of Decay 2 werden wird. Andererseits sind die Änderungen zwischen UE4 und UE5, das Dinge wie virtualisierte Geometrie und dynamische Echtzeit-Global-Illumination stark verbessert wurden. Eigentlich nicht unbedingt Sachen die zu einem Open-World-Survival-Spiel passen würden.

Aber natürlich, State of Decay 3 wird auch optisch eine Evolution gegenüber seinem Vorgänger erleben. Fans haben bisher nur den Cinematic-Trailer gesehen, der natürlich nichts über die Gameplay-Grafik aussagt. Interessant sieht der CGI-Trailer trotzdem aus.

State of Decay 3 befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll 2022 auf Windows PC, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.