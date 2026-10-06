Kojima teilt Infos zu „Physint“ – wird es doch nicht wie Metal Gear?

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Bei seinen kommenden Projekten hält sich Hideo Kojima zwar weiter relativ bedeckt, gab nun aber wichtige Details bekannt. Seit dem Release des letztjährigen Death Stranding 2 arbeitet das Mastermind hinter Metal Gear Solid nun an gleich zwei neuen Projekten. Mit OD ist ein episodisches Horrorspiel geplant, das wohl nicht zufällig an P.T. erinnert, den spielbaren Teaser für seinen damals von Konami eingestellten Reboot von Silent Hill. Physint wiederum soll die Fans seiner alten Stealth-Saga zufriedenstellen.

Allerdings sei Physint keine reine Kopie von Metal Gear, geht es nach kürzlichen Aussagen Kojimas in einem Podcast. Zwar handle der Titel wieder von Spionage, aber Kojima habe “jede Menge neue Ideen und eine etwas andere Art von Spionage-Action” im Sinn. Zuletzt kündigte Kojima Productions den schwedischen Schauspieler Bill Skarsgård für die Hauptrolle im Spiel an. Der Plot sei nun fertig und Skarsgård eingescannt. “Wir müssen die Akteure frühzeitig scannen, da die Verarbeitung der Daten viel Zeit in Anspruch nimmt”, erklärte Kojima weiter. Nächstes Jahr soll dann gefilmt werden.

Xbox finanziert Kojimas Horrorspiel OD sowie das Espionage-Comeback Physint

Bereits seit 2023 ist OD angekündigt, aber Updates zu dem Titel sind rar gesät. Im Vorjahr gab es einen kurzen Trailer, der die Grafik in einer verlassenen Wohnung zeigte. Die Funkstille sei gewollt, sagte Kojima nun: “Normalerweise veröffentliche ich einen Teaser nach dem anderen. Dieses Mal möchte ich aber nicht zu viel verraten.” Im Podcast ließ er wissen, dass der Titel “die Grenzen der Angst” ausloten soll. Für das in mehreren Episoden geplante Horrorspiel will Kojima auch mit Filmemachern zusammenarbeiten. Bisher ist nur die Kooperation mit Jordan Peele bekannt, Regisseur von Get Out. Die bisher gezeigte Episode von OD soll den Untertitel “Knock” tragen.

Für OD arbeitet Hideo Kojima bereits seit der Ankündigung mit Xbox zusammen. Physint dagegen wurde eigentlich vor rund zwei Jahren in Kooperation mit Sony angekündigt. PlayStation stieg diesen Sommer allerdings überraschend aus dem Projekt aus, was zu vielerlei Gerüchten führte. Kojima Productions nahm zuletzt Stellung und beteuerte, dass die Beziehung zu PlayStation weiterhin gut sei. Nun finanziert Xbox Physint ebenfalls offiziell.