Hideo Kojima enthüllt neue Infos zum Nachfolger von Metal Gear Solid 

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Erst im Juni erschien Death Stranding 2 für die PlayStation 5, aber die nächste Kooperation zwischen Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima und Sony Interactive Entertainment ist bereits in der Mache. Bereits im Vorjahr kündigten beide Parteien ein neues Stealth-Game namens “Physint” an (via YouTube). Zum zehnjährigen Jubiläum von Kojima Productions wurden nun ein erstes Artwork und weitere Details enthüllt.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Die Figur auf dem Poster erinnert wohl nicht zufällig an die Charaktere aus Metal Gear Solid. Kojima selbst gab an, mit “Physint” an seine alte Stealth-Saga anknüpfen zu wollen. Die Rechte für Metal Gear Solid liegen aktuell bei Konami, das sich während der Entwicklung des fünften Teils wegen Differenzen vom Kult-Director trennte. Daraufhin gründete er das eigenständige Kojima Productions, mit dem er inzwischen Death Stranding und Death Stranding 2: On the Beach entwickelte. Zurzeit ist unklar, ob Physint noch für PS5 oder möglicherweise exklusiv für PlayStation 6 erscheint.

Die Entstehungsgeschichte des inoffiziellen Metal-Gear-Nachfolgers

“In den letzten acht Jahren haben mich jeden Tag Nutzer aus aller Welt in den sozialen Medien gebeten, ein weiteres Metal Gear zu entwickeln”, äußerte sich Kojima im Frühjahr 2024 (via Gamespot). Nach einer Erkrankung während der Covid-Pandemie hätte er sich das zu Herzen genommen: “Wenn die Fans das so sehr wünschen, dachte ich, sollte ich meine Prioritäten ein wenig ändern. Ich möchte immer noch neue Dinge ausprobieren, aber ich habe mich entschieden, ein Action-Spionagespiel zu entwickeln.”

Werbung

Im August erschien ein Remake des PS2-Klassikers Metal Gear Solid 3: Snake Eater, das inzwischen über eine Million Einheiten absetzte (via Eurogamer). Der Serienerfinder war daran nicht beteiligt. Andere Franchise-Veteranen kehrten jedoch zurück, etwa Synchronsprecher David Hayter.

Diese Schauspieler sollen in Physint zu sehen sein

Neben dem ersten Artwork wurden außerdem Besetzungen für die Story bekannt gegeben. Charlee Fraser soll in „Physint“ mitspielen, die zuletzt in einer Nebenrolle in Furiosa: A Mad Max Saga zu sehen war. Der aus Train to Busan bekannte Ma Dong-seok soll ebenso dabei sein wie Minami Hamabe, die zuletzt in Godzilla: Minus One mitspielte (via Gematsu).

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!