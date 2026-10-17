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Ocarina of Time bekommt seine legendäre N64-Box zurück

i Ocarina of Time bekommt seine legendäre N64-Box zurück
Artikel von Markus Bauer +
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Zelda: Ocarina of Time kehrt nicht nur spielerisch zum N64 zurück. Der französische Händler Micromania schenkt Vorbestellern eine Nachbildung der europäischen N64-Verpackung von 1998. Darin lässt sich die Switch 2-Version verstauen. Ganz originalgetreu ist sie allerdings nicht: Vorder- und Rückseite sind identisch. Auch andere Händler bieten einen ähnlichen Retro-Bonus. Das „Ocarina of Time“-Remake erscheint am 05. November exklusiv für Nintendo Switch 2.

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