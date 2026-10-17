Ocarina of Time bekommt seine legendäre N64-Box zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Zelda: Ocarina of Time kehrt nicht nur spielerisch zum N64 zurück. Der französische Händler Micromania schenkt Vorbestellern eine Nachbildung der europäischen N64-Verpackung von 1998. Darin lässt sich die Switch 2-Version verstauen. Ganz originalgetreu ist sie allerdings nicht: Vorder- und Rückseite sind identisch. Auch andere Händler bieten einen ähnlichen Retro-Bonus. Das „Ocarina of Time“-Remake erscheint am 05. November exklusiv für Nintendo Switch 2.