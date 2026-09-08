Zelda: Ocarina of Time – Release-Termin von Nintendo für 5. November fixiert

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat endlich einen Release-Termin. Nintendo hat während der heutigen Zelda-Direct bestätigt, dass das Remake am 05. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint.

Damit endet die monatelange Raterei. Bei der ursprünglichen Ankündigung im Juni nannte Nintendo lediglich „2026“ als Veröffentlichungsjahr. In der rund 30-minütigen The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct gab es nun erstmals einen längeren Blick auf das eigentliche Spiel.

Serienproduzent Eiji Aonuma griff dabei selbst zum Switch 2-Controller und zeigte das Remake ausführlicher als erwartet.

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Ocarina of Time bleibt dem Original ziemlich treu

Wer auf ein komplett neu aufgebautes Open-World-Zelda im Stil von Breath of the Wild gehofft hat, bekommt offenbar etwas anderes. Nintendo orientiert sich sehr deutlich am ursprünglichen Ocarina of Time von 1998. Kokiri Forest, der Deku-Baum, bekannte Figuren und die grundlegende Struktur wurden wiedererkennbar übernommen, technisch aber vollständig modernisiert.

Aonuma beschreibt das Projekt als möglichst originalgetreue Neuinterpretation mit moderner Technik. Genau danach sieht es auch aus. Und es sieht großartig aus mit moderner Ausstattung. Link bekommt beispielsweise eine frei bewegliche Kamera. Im Original war die Kameraführung noch wesentlich stärker vorgegeben. Dazu kommt jetzt ein eigener Sprung-Button. Link muss also nicht mehr ausschließlich automatisch von Kanten springen. Aber sieh dir den Gameplay-Trailer selbst an. Wenn du wie ich ein Kind von damals warst, dass in das N64-Abenteuer eingetaucht ist, wirst du es lieben.

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Ocarina of Time im Jahr 2026: Neue Hilfen sollen verhindern, dass du in Hyrule festhängst

Ein Spiel aus 1998 lässt sich nicht so einfach ins Jahr 2026 „kopieren“. Nintendo baut ein neues System namens Threads of Time ein. Damit kannst du dir Hinweise geben lassen, wenn du nicht mehr weißt, wohin es als Nächstes geht. Gerade jüngere Spieler, die Ocarina of Time zum ersten Mal erleben, sollen dadurch leichter durch die Welt finden.

Wer das Original (fast) auswendig kennt, muss diese Hilfe natürlich nicht ständig benutzen. Auch die Okarina bekommt kleine Änderungen. Link kann nun unter anderem Melodien summen. Also du als Spielender kannst das machen. Du musst dir also nur die Melodie merken, nicht die Knöpfe am Controller. Nintendo hat außerdem verschiedene Bedienungsdetails überarbeitet, ohne daraus ein komplett anderes Spiel zu machen.

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Optisch ist vom N64-Spiel nicht mehr viel übrig

Der größte Unterschied bleibt natürlich die Grafik. Schon der kurze Teaser im Juni zeigte einen jungen Link mit komplett neuem Charaktermodell. Die Zelda-Direct ging heute deutlich weiter und zeigte unter anderem Kokiri Forest, Hyrule und mehrere bekannte Figuren in der neuen Darstellung. Besonders der Deku-Baum wirkt wesentlich größer und detaillierter als im Original.

Die Welt bleibt sofort als Ocarina of Time erkennbar, wirkt aber nicht einfach wie eine höher aufgelöste Version des N64-Spiels. Nintendo hat Umgebungen, Figuren, Beleuchtung und Animationen komplett neu umgesetzt.

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Nur Nintendo kann sich mit Grand Theft Auto VI anlegen

Damit haben wir intern schon gerechnet, aber dieser „Move“ ist äußerst geil. Nintendo sucht sich für das Comeback keinen ruhigen Monat für die Veröffentlichung aus. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 05. November 2026. Nur zwei Wochen später, am 19. November, folgt GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Aber gut, es ist Nintendo. Sie machen eben Dinge dir nur Nintendo kann. Weil sie Nintendo sind und ihnen es ziemlich egal ist, was sonst in der Welt passiert. Gut so!

Der Termin ist gleichzeitig früher als einige Händlerangaben und Gerüchte der vergangenen Wochen vermuten ließen. Mehr zu den bisherigen Gerüchten rund um das Remake findest du auch in unserem Artikel zur möglichen Beteiligung von Monolith Soft an Ocarina of Time. Nintendo hat während der heutigen Präsentation keine entsprechende Entwicklerangabe bestätigt.

Wenn du mehr über die Geschichte der bisherigen The Legend of Zelda-Spiele wissen möchtest, haben wir einen umfangreichen Guide-Artikel dafür!

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