Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das mögliche Release-Fenster von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 wird noch spannender. Nachdem zuletzt mehrere Händler mit Dezember-Terminen für Aufmerksamkeit sorgten, taucht nun plötzlich ein neuer Termin im November auf.

Diesmal geht es um den schwedischen Händler Retrospelbutiken. Dort wird die das Remake von Ocarina of Time derzeit mit dem 12. November 2026 gelistet. Der Haken: Auf der Produktseite steht auch, dass das Datum vorläufig ist. Eine offizielle Bestätigung von Nintendo gibt es weiterhin nicht.

Trotzdem ist der Termin interessant. Der 12. November 2026 fällt auf einen Donnerstag. Genau an diesem Wochentag veröffentlicht Nintendo größere Spiele häufig. Noch spannender wird es aber durch ein anderes Spiel, das nur eine Woche später erscheint: GTA 6.

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The Legend of Zelda-Remake eine Woche vor GTA 6?

Grand Theft Auto 6 erscheint nach aktuellem Stand am 19. November 2026. Sollte Ocarina of Time tatsächlich am 12. November erscheinen, hätte Nintendo genau eine Woche Vorsprung vor dem größten Spiele-Launch des Jahres.

Das wäre mutig. Nintendo-Like. Viele Publisher dürften versuchen, Grand Theft Auto VI möglichst großräumig auszuweichen. Nintendo könnte aber anders denken. Zelda spricht eine andere Zielgruppe an, erscheint nur für Switch 2 und könnte im Weihnachtsgeschäft genau der Titel sein, der viele Spieler zur neuen Konsole zieht.

Genau diese Diskussion läuft bereits auf Reddit. Dort weisen einige Nutzer darauf hin, dass der Händler selbst von einem vorläufigen Datum spricht. Andere sehen im 12. November trotzdem einen plausiblen Termin, weil Nintendo damit noch vor GTA 6 einen starken Titel platzieren könnte.

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Französischer Händler listet bereits Zelda-Editionen für Switch 2

Ein weiterer Händlerhinweis wird durch einen weiteren Fund noch auffälliger. In einem öffentlich abrufbaren Dokument des französischen Händlers Cdiscount tauchen mehrere Einträge zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 auf.

Genannt werden unter anderem eine Switch 2 im Zelda: Ocarina of Time-Design, eine Collector’s Edition, ein Switch Pro Controller 2, ein Joy-Con-2-Paar und das Spiel selbst.

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Brisant: In derselben Liste stehen auch mehrere GTA 6-Einträge für PS5, Xbox Series X und sogar Nintendo Switch 2. Genau deshalb ist Vorsicht nötig. Das kann echte Vorarbeit im Handel sein, es kann aber genauso gut eine Platzhalterliste sein. Bestätigt ist dadurch weder eine Zelda-Sonderedition noch eine Switch 2-Version von GTA 6.

Der Dezember ist damit nicht vom Tisch

Wichtig ist: Der neue Händlertermin ersetzt nicht automatisch die bisherigen Hinweise. Zuletzt gab es bereits mehrere Dezember-Spuren. Händlerdaten können echte Vorabinfos enthalten. Sie können aber genauso gut Platzhalter sein. Gerade wenn eine Produktseite selbst auf ein vorläufiges Datum hinweist, sollte man daraus keinen bestätigten Release machen.

Der Zeitpunkt dieser neuen Händlerlistung ist auffällig. Am 08. September 2026 findet eine spezielle The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct statt. Genau dort könnte Nintendo endlich mehr zur Switch 2-Version von Ocarina of Time zeigen. Einen neuen Trailer, Gameplay oder den genauen Release-Termin hat Nintendo bisher aber nicht versprochen.

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Für Fans ist die Lage deshalb klar: Der 12. November ist ein spannender Hinweis, aber noch kein Beweis. Wenn Nintendo wirklich noch 2026 veröffentlichen will, wird ein genauer Termin bald kommen. Besonders dann, wenn Ocarina of Time tatsächlich vor GTA 6 erscheinen soll. Hier wird uns die Zelda-Direct am 08. September Klarheit verschaffen. Denken wir noch kurioser: Das Ganze könnte nur noch mit einem Shadow-Drop von Half-Life 3 getoppt werden. So viel Urlaub hab ich aber nicht mehr stehen…

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