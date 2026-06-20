Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit fast zwei Jahrzehnten wartet die Gaming-Welt auf Half-Life 3. Kaum ein nicht angekündigtes Spiel hat so viele Gerüchte, Witze, falsche Hoffnungen und Fan-Theorien ausgelöst. Und trotzdem reicht bis heute ein kleiner Hinweis aus, damit die Community wieder komplett wach ist. Genau das passiert gerade wieder. In den letzten Monaten tauchten erneut Hinweise auf ein mögliches Valve-Projekt mit den Codenamen HLX und „White Sands“ auf. Dataminer und Fans vermuten dahinter ein neues Half-Life-Projekt. Die Spekulationen drehen sich unter anderem um Spuren aus der Source 2-Engine, mögliche Physik-Systeme, KI-Verbesserungen, Wettereffekte und Hinweise auf ein größeres Singleplayer-Spiel.

Der Codename HLX ist natürlich der Teil, der sofort auffällt. Bei Valve-Fans reicht schon ein „HL“ im Projektnamen, und die Gedanken gehen automatisch zu Half-Life. Dazu kommt, dass Valve seit Half-Life: Alyx wieder gezeigt hat, dass die Reihe nicht tot ist. Alyx war kein kleines Experiment, sondern ein hochwertiges VR-Spiel, das die Welt von Half-Life ernsthaft weitergeführt hat.

Genau deshalb wirken neue Hinweise auf ein weiteres Projekt so spannend. Die Frage lautet nicht mehr nur: „Macht Valve überhaupt noch Half-Life?“ Diese Antwort kennen wir seit Alyx. Die größere Frage ist: Traut sich Valve endlich an den nächsten großen Schritt?

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Steam Frame und neue Hardware heizen die Gerüchte weiter an

Zusätzlichen Treibstoff bekommt das Thema durch Valves neue Hardware-Pläne. Mit Geräten wie Steam Frame und neuen SteamOS-Ideen fragen sich viele Fans, ob Valve wieder ein großes eigenes Spiel braucht, um die Plattform zu pushen. Genau das hat das Unternehmen früher schon getan. Half-Life: Alyx war für VR ein wichtiger Moment. Ein neues Half-Life-Spiel könnte für neue Hardware oder Valves Gaming-Ökosystem erneut diese Rolle übernehmen. Fans sehen Muster, aber Valve bestätigt nichts. Ein neues Half-Life zum Start der Steam Machine? Würde ich kaufen!

Ich finde genau diesen Punkt wichtig. Die Theorie ist reizvoll, weil sie zu Valve passen würde. Aber sie ist nicht stark genug, um daraus eine sichere Ankündigung zu machen. Die Macher von Portal, Counter-Strike und Co haben schon oft an Dingen gearbeitet, die nie erschienen sind. Das gehört leider ebenfalls zur Geschichte des Studios. Episode 3 von Half-Life 2 ist nie erschienen. Aber das war nur ein Spiel, dass es nie zum Release geschafft hat.

Ein Ex-Valve-Autor bremst die Euphorie

Einen guten Dämpfer für den Hype lieferte der frühere Valve-Autor Chet Faliszek. Er machte sich laut PCGamer über Behauptungen lustig, wonach Half-Life 3 längst fertig sei und Valve nur darauf sitzen würde. Seine Kritik: So funktioniert Spieleentwicklung normalerweise nicht. Gerade die Endphase eines großen Projekts ist intensiv, chaotisch und voller Arbeit. Das ist ein wichtiger Realitätscheck. Die Vorstellung, Valve hätte Half-Life 3 fertig in der Schublade und wartet nur auf den perfekten Moment, klingt schön. Wahrscheinlich ist sie aber zu bequem. Wenn ein neues Half-Life wirklich existiert, dürfte es entweder noch in Entwicklung sein oder intern immer wieder umgebaut werden.

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Trotz aller Vorsicht fühlt sich die Lage heute anders an als noch vor zehn Jahren. Valve hat mit Half-Life: Alyx bewiesen, dass die Marke noch Bedeutung hat. Source 2 ist etabliert. Steam Deck und neue Hardware zeigen, dass man beim Steam-Herausgeber wieder stärker als Plattformanbieter denkt.

Ich glaube nicht, dass man die aktuellen Hinweise ignorieren sollte. Dafür tauchen zu viele Puzzleteile auf. Aber ich glaube auch nicht, dass Fans schon den Champagner kaltstellen sollten. Half-Life 3 ist 2026 vielleicht greifbarer als in vielen Jahren zuvor. Bewiesen ist es trotzdem nicht. Und GTA 6, Ocarina of Time und HL3 in einem Jahr verkraftet mein Urlaubskonto nicht!

Solange Valve schweigt, bleibt Half-Life 3 genau das, was es seit Jahren ist: der größte Mythos der Spielebranche. Nur diesmal wirkt der Mythos ein kleines Stück weniger unmöglich.

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