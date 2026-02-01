Half-Life 3 Entwicklung angeblich vor dem Abschluss: Insiderbericht gibt Release-Infos

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Zwischen Hoffen und Bangen pendelt die Half-Life-Community seit fast zwei Jahrzehnten. Seit Jahren ranken sich Gerüchte, Spekulationen und angebliche „Leaks“ rund um Half-Life 3, während offizielle Infos so rar sind wie echte Fortschritte im Spiel selbst. Jetzt aber flammt die Hoffnung stärker auf denn je: Laut einem bekannten Insider könnte Valve das Projekt tatsächlich fast abgeschlossen haben und Entwickler bereits an andere Spiele abgegeben haben.

Das sorgt für gehöriges Herzklopfen bei Fans, die immer noch auf den wohl größten Comeback-Moment der Gaming-Geschichte warten. Kommt der Mythos tatsächlich?

Das Ende der monatelangen Stille?

Im Laufe des Jahres 2025 kochte die Gerüchteküche mehrere Male hoch. Es hieß, Valve würde sich endlich auf eine Ankündigung vorbereiten. Dann kamen wieder Funkstille, Termine verstrichen und selbst bei großen Events wie den The Game Awards blieb HL3 aus.

Wieder andere Theorien versuchten die Verzögerungen zu erklären: CPU- und RAM-Engpässe, Produktionsprobleme bei Hardware wie der Steam Machine oder schlicht interne Prioritätsverschiebungen. Doch nun meldet sich der bekannte Leaker Gabe Follower mit mutmachenden News: Laut ihm hat die Entwicklung von „HLX“ – dem internen Codenamen für Half-Life 3 – einen Punkt erreicht, an dem nicht mehr „alle Hände“ gebraucht werden (via YouTube-Video, zuerst berichtet von TheGamer.com). Das ist in Entwicklerkreisen ein klassisches Signal dafür, dass ein Projekt in die finale Polier- und Optimierungsphase eingetreten ist.

Der Insider nennt Dinge wie realistische Waffenballistik, dynamische KI-Stimmungssysteme und sogar physikalische Gravitationseffekte als Teil des aktuellen Builds. Dinge, die eher nach Feinschliff als nach Kernentwicklung klingen. HL3 vor GTA 6? So gerne hätte ich bei dieser Sache recht.

„HLX“ ist nicht das nächste Xen

Ein wichtiger Punkt: Der Code-Name HLX hat Fans in der Vergangenheit auf eine falsche Fährte gelockt. Einige dachten, es handele sich um eine Rückkehr nach Xen, dem seltsamen Alien-Level aus den früheren Half-Life-Teilen. Tatsächlich war HLX aber bereits für die beiden Half-Life 2-Episoden der interne Name und bedeutet höchstwahrscheinlich schlicht „Half-Life X“, also das nächste große Kapitel.

Ein heiß diskutierter Punkt ist der potenzielle Zusammenhang zwischen Half-Life 3 und der Steam Machine*. In der Vergangenheit wurde spekuliert, dass Valve das Spiel als Launch-Titel für die neue Hardware plant. Doch laut Follower sind diese Spekulationen nicht sonderlich realistisch. Hardware-Entwicklungen und Software-Projekte liefen bei Valve oft unabhängig voneinander. Ein Beweis dafür war seinerzeit Half-Life: Alyx, das ursprünglich als Launch-Titel für die Valve Index VR-Brille geplant war, aber separat veröffentlicht wurde. Valve wäre nicht Valve, wenn sie HL3 einfach auch ohne Steam Machine veröffentlichen würden.

Half-Life 3-Release im Jahr 2026? So gut standen die Chancen noch nie!

Wenn diese Informationen stimmen, dann stehen wir vielleicht an einem der seltensten Punkte der Gaming-Geschichte: einem echten Ende der Half-Life 3-Spekulationen. Entwickler, die sich jetzt anderen Projekten widmen, ist ein klassisches Zeichen dafür, dass ein Game intern in Richtung Abschluss geleitet wird. Natürlich ist noch nichts bestätigt. Valve schweigt weiterhin offiziell und bislang gibt es keine konkrete Ankündigung, kein Datum und keine offiziellen Details. Es bleibt also: spekulieren, hoffen und Augen offen halten.

Nach Jahrzehnten des Wartens könnte Half-Life 3 endlich greifbar nahe sein. Die Entwickler sollen laut Insider den Großteil der Arbeit geschafft haben. Eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Jetzt muss es nur noch bestätigt werden. Für einen Aprilscherz wäre es nämlich viel zu früh.

