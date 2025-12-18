Half-Life 3 lebt?! – DOTA 2-Update streut neue „HLX“-Hinweise und Fans drehen (wieder mal) durch

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit Jahren ein Mythos, aber in den letzten Wochen und Monaten ein „Dauerbrand“: Half-Life 3 kommt nicht aus den Schlagzeilen. Ein Meme oder wie in diesem Fall ein DOTA 2-Update sorgt für Aufruhr in der Half-Life-Community. Irgendwo hinter den verschlossenen Türen von Valve tut sich etwas. Genau das passiert gerade wieder. In einem aktuellen DOTA 2-Update wurden neue „HLX“-Strings entdeckt. Der bekannte Valve-Insider/Datamining-Kommentator McVicker hat das Thema mit einem augenzwinkernden Post befeuert.

„Dieses Game existiert ja nicht… Na ja…“, war von Tyler McVicker nur als Scherz gedacht. Natürlich gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass Half-Life 3 (oder wie es sonst heißen mag, weil Valve Schwierigkeiten mit der Zahl „3“ in einem Titel hat) kommen wird.

Half-Life 3: Neue Hinweise entdeckt

„Sollte ich angesichts der jüngsten Reaktionen der Half-Life-Community überhaupt ein Video machen, in dem ich die neuen Informationen aus dem neuesten DOTA 2-Update detailliert darlege?“, stellte sich kürzlich Typer „Hype Merchant“ McVicker die Frage auf X.com (vormals Twitter). Gefunden wurde nicht nur ein String im Code von DOTA 2, aber auch das reicht schon, um die Half-Life-Community am Leben zu halten.

Fans von Gordon Freeman warten schon sehr lange darauf. Manche sind vielleicht schon Großvater bzw. Großmutter geworden. Die einen feiern jeden „String“ ab, andere rollen bereits genervt mit den Augen. Nicht alles was die Kürzel „HL“ trägt, muss mit Half-Life zu tun haben.

Was heißt das (wieder mal) unterm Strich?

Erstmal: Ein String ist noch keine Ankündigung und „HLX“ ist auch keine offiziell bestätigte Produktseite. Aber: Dass solche Hinweise ausgerechnet in Valve-nahem Umfeld (Source 2-Ökosystem, DOTA 2-Patches, Toolchains) auftauchen, ist für die Community eben genau die Art von Brotkrümel, die Valve historisch immer wieder hinterlassen hat. Ob absichtlich oder nicht. Und der Ton in den Kommentaren, sei es auf X.com oder Reddit zeigt ziemlich deutlich, wie sehr die Fans zwischen Hoffnung und „Bitte nicht schon wieder“ pendeln: Manche erwarten spätestens rund um den Jahreswechsel neue Signale, andere sagen ganz ehrlich, dass sie erst glauben, was sie sehen, wenn ein Trailer oder ein Steam-Eintrag live geht.

Wenn du’s selbst nachprüfen willst (ohne gleich in den Wahnsinn abzurutschen): Schau dir die verlinkten Datamining-Fundstellen und den Commit an, behalte aber im Hinterkopf, dass interne Bezeichner, Tools und Teststrings auch völlig harmlose Gründe haben können. Trotzdem: Für Half-Life-Fans ist das gerade wieder dieser seltene Moment, in dem sich das jahrelange Warten nicht komplett albern anfühlt, sondern nur ein bisschen gefährlich real. Ich weiß selbst nicht mehr was ich davon halten soll. Kommt es zum Release der Steam Machine Anfang nächsten Jahres? Ich hoffe es, dann würde ich Recht behalten mit meinen Satz: Half-Life (3) vor GTA 6!

