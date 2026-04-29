Steam Deck 2 lebt noch! – Valve arbeitet weiter am Nachfolger

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Valve hat den Steam Deck 2 nicht auf Eis gelegt. Im Gegenteil: Laut einer neuen Einordnung von PCGamer.com unter Berufung auf ein aktuelles Gespräch mit Pierre-Loup Griffais ist Valve weiter „hart am Arbeiten“ zum Nachfolger des Steam Decks. Eine konkrete Ankündigung oder einen Starttermin gibt es aber weiterhin nicht.

Das ist vor allem deshalb interessant, weil die Macher von Half-Life, Portal, DOTA 2 und Co seit Jahren ziemlich konsequent dieselbe Linie fahren. Schon 2023 erklärte Griffais, dass ein stärkerer Steam Deck erst dann Sinn ergibt, wenn er einen spürbaren Leistungssprung liefern kann, ohne die Akkulaufzeit deutlich zu verschlechtern. Damals sagte er sogar ausdrücklich, dass ein solcher Sprung in den nächsten Jahren eher nicht zu erwarten sei.

Valve will keinen halben Zwischenschritt

Genau daran hat sich offenbar nichts geändert. Valve wartet also weiterhin auf einen Handheld, der sich wirklich wie eine neue Generation anfühlt. Ein moderates Plus bei Leistung und Effizienz reicht dem Unternehmen demnach nicht. Die aktuelle Einschätzung bleibt also: Das Steam Deck 2 kommt erst dann, wenn die verfügbare Chiptechnik deutlich mehr hergibt als nur eine kleine Modellpflege.

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Valve hat also eine ziemlich klare Vorstellung davon, was der nächste Steam Deck können soll, die dafür passende Hardware sei aber noch nicht in einer Form am Markt, die den eigenen Ansprüchen genügt.

Warum 2026 erst einmal andere Valve-Hardware im Fokus steht

Kurzfristig scheint Valve ohnehin andere Geräte vorzuziehen. Laut den aktuellen Berichten konzentriert sich das Unternehmen 2026 vor allem auf Steam Machine, Steam Frame und den neuen Steam Controller, der in wenigen Tagen erscheint. Die Learnings aus diesen Produkten sollen laut Griffais direkt in den Steam Deck 2 einfließen.

Aktuell wird die Lage durch die bekannte RAM- und Speicherknappheit zusätzlich erschwert. Genau diese Engpässe verzögern die Steam Machine und machen damit natürlich auch die Planung eines neuen High-End-Handhelds nicht leichter. Zumindest jetzt.

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Unterm Strich ist die Botschaft ziemlich klar: Das Steam Deck 2 wird kommen, aber nicht überhastet. Valve bestätigt damit im Kern, dass der Nachfolger real ist und aktiv vorbereitet wird. Wer allerdings auf einen baldigen Launch gehofft hat, bekommt weiter keine echte Termin-Hoffnung. Alles deutet eher darauf hin, dass Valve lieber länger wartet, statt einen Handheld auf den Markt zu bringen, der sich nur wie ein etwas schnelleres Steam Deck anfühlt.

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