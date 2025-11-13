DailyGame
Valve enthüllt endlich das Steam Frame VR-Headset – Kabelloses PC-VR mit direkter Funkverbindung

Valve stellt überraschend sein neues Steam Frame VR-Headset vor. Kabellos, leistungsstark und mit direkter 6-GHz-Verbindung zum PC. Release: Anfang 2026.

Nach Jahren voller Gerüchte, Leaks und Fan-Theorien ist es endlich offiziell: Valve bringt ein neues VR-Headset auf den Markt: das Steam Frame. Und wie es für Valve typisch ist, kam die Enthüllung völlig überraschend. Statt einer langen Marketingkampagne hat das Unternehmen gleich drei neue Hardware-Produkte gleichzeitig vorgestellt: ein neues VR-Headset, einen überarbeiteten Steam Controller und eine neue Steam Machine.

Doch vor allem das Steam Frame zieht jetzt alle Blicke auf sich. Denn damit steigt Valve wieder direkt in den VR-Markt ein und das mit Ambitionen, der Meta Quest 3 und PSVR 2 ernsthafte Konkurrenz zu machen.

Ein kabelloses VR-Headset mit PC-Power

Das neue Steam Frame soll Anfang 2026 erscheinen und verfolgt einen hybriden Ansatz: Du kannst Spiele komplett eigenständig erleben, aber auch über deinen Gaming-PC streamen, mit möglichst geringer Latenz und maximaler Bildqualität. Das Headset setzt auf modernes Inside-Out-Tracking, also Kameras direkt im Gerät. Externe Basisstationen wie bei der Valve Index gehören damit der Vergangenheit an. Gleichzeitig bist du komplett kabellos unterwegs, ohne störendes Kabel im Rücken, das VR-Spiele manchmal unnötig einschränkt.

Im Inneren steckt ein leistungsstarker Snapdragon 8-Serie Prozessor, unterstützt von 16 GB RAM. Dadurch laufen eigenständige VR-Spiele direkt auf dem Gerät. Selbst flache PC-Games kannst du im Kino-Modus als große virtuelle Leinwand vor dir anzeigen lassen. Aber die eigentliche Stärke des Headsets ist das Streaming und dafür geht Valve einen ungewöhnlichen Weg.

Direkte 6-GHz-Verbindung statt WLAN-Limitierungen

Viele kabellose VR-Headsets kämpfen mit Bandbreitenproblemen, wenn sie über das heimische WLAN streamen. Genau das versucht Valve aktiv zu umgehen. Das Steam Frame nutzt ein 6-GHz-Funkdongle, das du in deinen PC steckst. Dadurch baut das Headset eine direkte, dedizierte Funkverbindung auf, getrennt von deinem normalen WLAN.

Dual-Radios sorgen dafür, dass sich eine Verbindung nur für Audio- und Videosignale kümmert und die andere nur rein für Wi-Fi zuständig ist. Das bedeutet: Weniger Latenz, stabilere Verbindung, bessere Bildqualität. Exakt das, was viele PC-VR-Spieler seit Jahren fordern.

Steam Frame: Beeindruckende Display-Technik

Auch technisch hat das Steam Frame einige Highlights:

  • 2 × 2160 × 2160 LCDs
  • Pancake-Linsen für geringere Verzerrungen und bessere Klarheit
  • 72–144 Hz Bildwiederholrate
  • 110° Sichtfeld
  • 60–70 mm IPD-Einstellung
  • Eye-Tracking + Foveated Streaming
  • Dual-Speaker pro Ohr & duales Mikrofon

Mit nur 440 Gramm inklusive Kopfband ist das Headset zudem deutlich leichter als die Meta Quest 3 (ganze 75 Gramm weniger), wie die offizielle Webseite enthüllt. Klingt wenig, fühlt sich bei längeren Sessions aber deutlich angenehmer an.

Half-Life Alyx soll vom neuen Steam Frame extrem profitieren. - Bild: Valve

Neue Controller inklusive Fingertracking

Valve liefert auch neue Controller mit, die modernste Technik kombinieren:

  • Magnetische Thumbsticks
  • D-Pad links, ABXY rechts
  • Schultertasten und Trigger
  • Capacitive Fingertracking
  • Verbessertes Haptik-Design

Damit soll das Steam Frame perfekt für Spiele wie Half-Life: Alyx gerüstet sein. Ein Titel, der von präziser Fingererkennung enorm profitiert.

Zwei Punkte hat Valve noch nicht aufgeklärt. Der Release-Tag ist noch nicht fixiert, es wird mit „Anfang 2026“ angegeben. Außerdem wäre der Preis interessant gewesen, auch dieser steht noch nicht fest.

Mit dem Steam Frame macht Valve klar: VR bleibt ein wichtiger Zukunftsmarkt und man will wieder ganz vorne mitspielen. Ein ultraleichtes Headset, starke Standalone-Hardware, Eye-Tracking, präzise Controller und eine direkte PC-Verbindung über 6 GHz könnten das Steam Frame zu einer ernsthaften Alternative für alle machen, die hochwertige PC-VR ohne Kabel suchen.

