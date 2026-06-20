René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Schon seit Jahren warten VR-Fans auf einen Nachfolger des Valve Index. Unter dem Codenamen Deckard wird seit langer Zeit über ein neues Headset spekuliert. In den vergangenen Tagen haben sich die Hinweise allerdings deutlich verdichtet. Gleich mehrere Berichte und sogar erste geleakte Aufnahmen sorgen derzeit für Gesprächsstoff.

Besonders interessant ist ein auf Reddit aufgetauchtes Video, das offenbar Teile der sogenannten „Steam Frame Welcome Tour“ zeigt. Dabei handelt es sich um die Ersteinrichtung des Headsets. Offiziell bestätigt wurde die Echtheit zwar nicht, doch die Aufnahmen enthalten mehrere Hinweise auf den früheren Deckard-Codenamen und unfertige Benutzeroberflächen. Das spricht zumindest dafür, dass sich die Software bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden könnte.

Neue Hinweise machen VR-Fans neugierig

Auch die jüngsten Berichte über größere Lieferungen von VR-Geräten in die USA sorgen für Spekulationen. PCGamer berichtet, dass Valve über seinen Partner Quanta Computing offenbar bereits größere Mengen entsprechender Hardware erhalten hat. Manche Beobachter sehen darin einen möglichen Hinweis auf eine bevorstehende Markteinführung.

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Natürlich bedeutet das noch nicht automatisch, dass eine Vorstellung unmittelbar bevorsteht. Dennoch wirken die aktuellen Entwicklungen deutlich konkreter als viele frühere Gerüchte.

Valve könnte erneut einen eigenen Weg gehen

Besonders spannend ist, dass Valve offenbar erneut nicht einfach nur ein klassisches PC-VR-Headset entwickeln möchte. Schon seit längerer Zeit wird darüber spekuliert, dass das Gerät eigenständig mit SteamOS arbeiten und gleichzeitig kabellos mit einem Gaming-PC verbunden werden kann.

Damit würde Valve einen ähnlichen Weg einschlagen wie Meta mit der Quest-Serie. Gleichzeitig könnte das Unternehmen die Vorteile des PC-Gamings mit einer flexibleren VR-Lösung verbinden. Genau diese Mischung dürfte viele Fans besonders interessieren.

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Ein weiterer Pluspunkt wäre die enge Anbindung an Steam. Schließlich besitzt Valve mit der größten PC-Spieleplattform der Welt bereits ein gewaltiges Ökosystem, das sich perfekt für VR-Spiele nutzen ließe.

Nach dem Steam Deck sind die Erwartungen hoch

Der Erfolg des Steam Deck hat gezeigt, dass Valve auch im Hardware-Bereich für Überraschungen sorgen kann. Das Unternehmen setzte dabei nicht auf maximale Leistung, sondern auf ein stimmiges Gesamtpaket. Genau deshalb hoffen viele Fans, dass Valve auch bei seinem nächsten VR-Headset einen ähnlichen Ansatz verfolgt.

Noch gibt es allerdings viele offene Fragen. Preis, technische Daten und ein konkreter Veröffentlichungstermin wurden bislang nicht offiziell bestätigt. Entsprechend sollte man die aktuellen Berichte weiterhin mit einer gewissen Vorsicht betrachten.

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Fest steht aber, dass sich rund um Valves VR-Pläne zuletzt auffallend viel bewegt. Nach Jahren voller Gerüchte könnte es diesmal tatsächlich ernst werden. Für VR-Fans wäre das definitiv eine spannende Entwicklung.

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