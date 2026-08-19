Steam Frame könnte schon sehr bald erscheinen: Valve liefert den bislang deutlichsten Hinweis

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Beim Steam Frame wird die Zeit langsam knapp. Valve hat für sein neues VR Headset weiterhin einen Release im Sommer 2026 angekündigt, doch heute – am 19. August – fehlen noch immer ein konkreter Termin und der Preis. Genau deshalb ist eine neue Entdeckung besonders interessant. Valve scheint im Hintergrund einen weiteren wichtigen Schritt für die Markteinführung vorzubereiten.

Die Hinweise stammen diesmal nicht von einem Insider oder Analysten. Die betreffenden Dateien liegen direkt auf den Servern von Valve und tauchten zeitweise sogar im ARM Steam Client auf. Kurz darauf wurden sie dort wieder entfernt.

Valve hat bereits acht Anleitungs-Videos für Steam Frame vorbereitet

Konkret sind acht offizielle Video-Anleitungen auf Valves Steam CDN aufgetaucht (via Reddit-Beitrag). Die Dateien erklären Dinge, die normalerweise erst dann wirklich wichtig werden, wenn Kunden das Gerät bereits vor sich liegen haben.

Dazu gehören:

Auspacken des Steam Frame

korrekter Sitz und Komfort

Einstellung des Augenabstands

Anmeldung bei Steam

Einrichtung des Wireless Adapters

ergonomisches Zubehör

Montage der Handschlaufen an den Controllern

Montage eines zusätzlichen Kopfbandes

Die Videos tauchten laut dem Account Steam Hardware Updates nach einem Update des ARM Steam Clients auf und verschwanden anschließend wieder. Die direkten Dateien auf Valves CDN waren jedoch erreichbar und sind es zum Zeitpunkt des Schreibens noch immer. Das wirkt weniger wie Material für eine irgendwann geplante Werbekampagne und deutlich mehr wie eine fertige Anleitung für Käufer.

Die Videos verraten auch neues Zubehör

Einige der Aufnahmen zeigen kleinere Details, die Valve bisher kaum in den Mittelpunkt gestellt hatte. Das Steam Frame besitzt beispielsweise verstellbare Halterungen, mit denen sich die Position des Headsets anpassen lässt. Für Brillenträger gibt es außerdem einen Abstandshalter unter der Gesichtsauflage.

Interessant ist auch ein sogenanntes Ergonomic Accessories Kit. Dieses enthält Handschlaufen für die Controller, ein zusätzliches Kopfband für eine bessere Gewichtsverteilung und einen erweiterten Lichtschutz für Nutzer, bei denen zwischen Nase und Headset zu viel Licht eindringt.

Ein weiteres Video zeigt die Einrichtung des Wireless Adapters. Dieser wird mit dem PC oder der Steam Machine verbunden und soll eine direkte Funkverbindung zum Headset ermöglichen.

Der Release könnte jetzt tatsächlich unmittelbar bevorstehen

Offiziell nennt Valve weiterhin nur Sommer 2026. Anfang Juni bestätigte das Unternehmen erneut, dass sowohl Steam Frame als auch Steam Machine noch im Sommer ausgeliefert werden sollen. Dass Mitte August bereits vollständige Unboxing-, Einrichtungs- und Zubehörvideos im Steam Client auftauchen, lässt deshalb zumindest vermuten, dass der Verkauf nicht mehr weit entfernt ist.

Dafür gibt es noch einen weiteren Hinweis. Laut The Verge wurde zuletzt eine rund 13 Tonnen schwere Lieferung von VR Headsets registriert, die ebenfalls mit dem bevorstehenden Steam Frame-Start in Verbindung gebracht wird. Ein ähnliches Muster gab es zuletzt beim neuen Steam Controller. Dort tauchten im April ebenfalls Unboxing Materialien im Steam Backend auf. Wenig später kündigte Valve den Verkauf für den 04. Mai an.

Das garantiert natürlich nicht, dass Valve beim Steam Frame denselben Ablauf wiederholt. Der Zeitpunkt ist trotzdem auffällig.