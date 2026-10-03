The Witcher 3: Ist 11 Jahre alt und gerade erfolgreicher auf Steam als jemals zuvor

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Witcher 3: Wild Hunt hat mehr als elf Jahre nach seinem ursprünglichen Release einen neuen Spielerrekord auf Steam aufgestellt. Heute, am 03. Oktober 2026 waren laut SteamDB gleichzeitig 123.359 Spieler mit Geralt unterwegs. So viele waren es auf Valves Plattform noch nie.

Besonders beeindruckend wird die Zahl im Vergleich mit den bisherigen Höhepunkten. Beim ursprünglichen Release im Mai 2015 erreichte The Witcher 3 rund 92.268 gleichzeitige Spieler. Der bisherige Rekord entstand erst fast fünf Jahre später: Im Ende 2019/Anfang 2020 kletterte das Rollenspiel auf 103.329 Spieler, nachdem die erste Staffel der Netflix-Serie The Witcher weltweit für einen neuen Hype rund um Geralt gesorgt hatte.

Dieser sechs Jahre alte Rekord ist jetzt Geschichte. Der aktuelle Höchstwert liegt 20.030 Spieler oder rund 19 Prozent darüber. Und der Wert könnte noch steigen: SteamDB erfasst die Spielerzahlen laufend und das erste Wochenende nach Veröffentlichung des Remasters ist noch nicht vorbei.

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Das Remaster lockt die Spieler tatsächlich zurück

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered erschien am 29. September 2026 und erreichte bereits wenige Stunden später mehr als 120.000 gleichzeitige Spieler. Vier Tage später steht der Zähler nun bei über 123.000 und damit nochmals höher.

Wie viele davon das Spiel neu gekauft haben und wie viele Spieler zurückkehren, lässt sich aus den Steam-Daten nicht ablesen. Einen wichtigen Vorteil hat das Remaster allerdings: Bestehende Besitzer von The Witcher 3 erhalten das Upgrade kostenlos. Wer das Rollenspiel bereits in seiner Bibliothek hatte, kann deshalb ohne zusätzlichen Kauf in die überarbeitete Version wechseln.

Und CD Projekt RED hat deutlich mehr verändert als nur die Auflösung. Das Remaster überarbeitet Grafik, Beleuchtung, Animationen und Gameplay, bringt einen neuen Skilltree sowie plattformübergreifende Mod-Unterstützung und lässt dich sogar einige alte Systeme wie Gewichtslimit und Waffenverschleiß auf Wunsch komplett abschalten.

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Selbst das Next-Gen-Update von 2022 schaffte das nicht

The Witcher 3 hat in den vergangenen Jahren immer wieder große Comebacks erlebt. Das zeigt, wie außergewöhnlich langlebig das Rollenspiel von CD Projekt RED ist. The Witcher 3 erschien ursprünglich im Mai 2015. Mehr als elf Jahre später erreicht dasselbe Spiel auf Steam nicht weniger, sondern mehr gleichzeitige Spieler als in seiner gesamten bisherigen Geschichte.

Wer selbst zurückkehren möchte, muss dabei auch keinen alten Spielstand aufgeben. Das Remaster übernimmt vorhandene Speicherstände und unterstützt weiterhin Cross-Progression. Die wichtigsten technischen Änderungen und Informationen zu bestehenden Spielständen findest du in unserem großen Überblick zu The Witcher 3 Remastered.