Steam zeigt dir jetzt vor dem Kauf, wie flüssig ein Spiel auf dem Steam Deck läuft!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein Spiel ist für das Steam Deck verifiziert. Doch bedeutet das automatisch, dass es auch flüssig läuft? Nicht unbedingt. Genau dieses Problem geht Valve jetzt an. Ab sofort zeigt der Steam Store bei Tausenden Spielen die durchschnittliche Bildrate an, die andere Steam Deck-Besitzer tatsächlich erreichen. Damit kannst du schon vor dem Kauf besser einschätzen, ob dich 30, 40 oder 60 FPS erwarten.

Die Neuerung hat Valve heute offiziell angekündigt. Anders als bei klassischen Benchmarks stammen die Werte nicht aus einem Testlabor, sondern aus anonymisierten Leistungsdaten von Spielern, die der Erfassung zugestimmt haben.

Valve hat nach eigenen Angaben bereits genügend Daten für mehrere Tausend Spiele gesammelt. Weitere Titel sollen laufend hinzukommen.

Steam verrät jetzt, wie viele FPS du wirklich erwarten kannst

Die neue Anzeige findest du direkt auf der Shop-Seite eines Spiels. Unter „Steam-Deck-Kompatibilität“ öffnest du den Bereich „Weitere Informationen“. Dort erscheint die durchschnittliche Bildrate, sofern genügend Messwerte vorliegen.

Interessant ist, dass Valve nicht bei einer einzelnen Zahl stehen bleibt. Über ein zusätzliches Diagramm kannst du sehen, wie sich die gemessenen FPS verteilen.

Ein Spiel könnte beispielsweise durchschnittlich 45 FPS erreichen, aber regelmäßig auf 25 FPS einbrechen. Solche Unterschiede lassen sich anhand der Verteilung besser erkennen als durch einen reinen Durchschnittswert.

Das funktioniert nicht nur bei Spielen, die als „Verifiziert“ gelten. Auch Titel mit den Einstufungen „Spielbar“ und „Nicht unterstützt“ können entsprechende Leistungsdaten erhalten.

Warum die neue FPS-Anzeige nicht immer richtig sein muss?

Valve weist ausdrücklich darauf hin, dass die Angaben keine Garantie für eine bestimmte Bildrate darstellen. Die Daten stammen von vielen verschiedenen Spielern, die unterschiedliche Grafikeinstellungen verwenden können. Berücksichtigt werden derzeit nur Steam Deck-Geräte mit den standardmäßigen Bildratenbegrenzungen. Beim ursprünglichen LCD-Modell sind das 60 FPS, beim OLED-Modell 90 FPS.

Individuelle Grafikoptionen innerhalb eines Spiels fließen hingegen nicht in die Auswertung ein. Wer beispielsweise besonders hohe Details aktiviert, kann deutlich schlechtere Ergebnisse erzielen als der angezeigte Durchschnitt vermuten lässt.

Zusätzlich zeigt Valve nur dann einen Wert an, wenn ausreichend Messdaten vorhanden sind. Fehlt die FPS-Anzeige, bedeutet das also nicht automatisch, dass ein Spiel schlecht läuft.

Bald könnten auch normale Gaming-PCs profitieren

Besonders spannend ist Valves nächster Schritt. Die Datensammlung soll langfristig über das Steam Deck hinausgehen.

In der aktuellen Beta-Version des Steam-Clients können deshalb auch Desktop-Nutzer bereits zustimmen, anonymisierte FPS-Daten zu übermitteln. Damit könnten künftig auch PC-Spieler vor dem Kauf besser einschätzen, wie gut ein Titel auf bestimmter Hardware läuft. Wie Valve unterschiedliche Prozessoren, Grafikkarten und Grafikeinstellungen miteinander vergleichen möchte, ist allerdings noch offen.

Für Steam Deck-Besitzer ist die neue Funktion bereits jetzt ein echter Fortschritt. Statt dich ausschließlich auf die Kompatibilitätsbewertung zu verlassen, bekommst du zusätzliche Zahlen aus dem Spielalltag. Gerade bei technisch anspruchsvollen Titeln könnte das so manchen Fehlkauf verhindern.

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