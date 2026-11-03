Steam: KI-Inhalte stecken inzwischen in fast 50 Prozent der neuen Spiele

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Künstliche Intelligenz verändert die Spieleentwicklung – und auf Steam wird das inzwischen immer deutlicher. Eine neue Auswertung von rund 63.600 veröffentlichten Spielen zeigt, wie stark generative KI mittlerweile in Neuerscheinungen vertreten ist. Besonders auffällig ist der Blick auf Oktober 2026: Fast jedes zweite neue Spiel hatte eine entsprechende Kennzeichnung. Innerhalb von weniger als drei Jahren hat sich damit einiges verändert.

KI-Kennzeichnungen steigen auf Steam rasant

Als Valve Anfang 2024 die Kennzeichnung für KI-generierte Inhalte einführte, lag der Anteil entsprechender Neuerscheinungen gerade einmal bei 1,7 Prozent. Im Oktober 2025 waren es bereits 26,4 Prozent. Ein Jahr später hat sich dieser Wert nahezu verdoppelt: Laut der Analyse des Reddit-Nutzers „ploz“ enthielten im Oktober 2026 ganze 49,9 Prozent der neuen Spiele einen Hinweis auf KI-Nutzung.

Wichtig ist dabei eine Unterscheidung: Die Zahlen bedeuten nicht, dass die Hälfte aller Spiele vollständig von einer KI entwickelt wurde. Bereits einzelne generierte Grafiken, Texte oder andere Inhalte können für eine entsprechende Kennzeichnung sorgen.

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Grafiken sind der häufigste Einsatzbereich

Besonders häufig kommt künstliche Intelligenz bei der Erstellung von Bildmaterial zum Einsatz. 63 Prozent der ausgewerteten Angaben nennen KI-generierte Artworks. Dahinter folgen Texte und Übersetzungen mit 30 Prozent sowie Marketingmaterialien mit 26 Prozent.

Auch Musik spielt mit 21 Prozent eine Rolle. Bei der Programmierung liegt der Anteil dagegen bei 16 Prozent. KI-generierte Stimmen werden mit sieben Prozent deutlich seltener angegeben. Inhalte, die erst während des Spielens durch eine KI entstehen, machen sogar nur drei Prozent aus.

Kleine Entwickler setzen besonders häufig auf KI

Die Auswertung zeigt außerdem Unterschiede zwischen den Entwicklern. Studios mit mindestens zehn Veröffentlichungen im Jahr 2026 gaben bei 68 Prozent ihrer Spiele KI-Inhalte an. Bei Entwicklern mit nur einer Veröffentlichung waren es 37 Prozent.

Auch die Zahl der Bewertungen fällt auf: Bei Spielen mit weniger als zehn Rezensionen lag der Anteil der KI-Kennzeichnungen bei 47 Prozent. Bei Titeln mit mindestens 1.000 Bewertungen waren es lediglich 14 Prozent.

Der Trend ist damit auf Steam eindeutig. Allerdings sagen die Kennzeichnungen allein noch nichts über die Qualität eines Spiels aus. Ob KI-Inhalte gut umgesetzt sind oder Spieler eher stören, müssen letztlich die einzelnen Veröffentlichungen zeigen.