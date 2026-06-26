Epic kritisiert Valve wegen neuer KI-Kennzeichnung und entfacht eine hitzige Debatte

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Künstliche Intelligenz verändert die Spieleentwicklung rasant. Immer mehr Studios nutzen KI, um Konzepte zu erstellen, Dialoge zu überarbeiten oder einzelne Objekte schneller zu entwickeln. Gleichzeitig wächst bei vielen Spielern der Wunsch nach mehr Transparenz. Genau hier setzt Valve mit seiner Steam-Plattform an und verlangt von Entwicklern, den Einsatz generativer KI offenzulegen. Doch ausgerechnet Epic Games hält diese Regel für einen Fehler.

Epic-Chef Tim Sweeney bezeichnete die Kennzeichnung in einem aktuellen Interview sogar als „unverantwortlich„. Seiner Ansicht nach erschwere sie es Entwicklern unnötig, ihre Spiele erfolgreich zu vermarkten.

Worum geht es überhaupt?

Bereits seit 2024 verlangt Valve von Entwicklern, offenzulegen, ob generative KI während der Entwicklung eines Spiels eingesetzt wurde. Die entsprechenden Hinweise erscheinen auf der Steam-Seite eines Spiels und sollen Käufern mehr Transparenz bieten.

Valve möchte damit nicht den Einsatz von KI verbieten. Vielmehr sollen Spieler nachvollziehen können, in welchem Umfang künstliche Intelligenz bei der Entwicklung zum Einsatz gekommen ist.

Für viele Spieler ist das eine sinnvolle Information. Andere sehen darin dagegen kaum einen Mehrwert.

Epic sieht einen Wettbewerbsnachteil

Tim Sweeney betrachtet die Kennzeichnung deutlich kritischer. Seiner Meinung nach entsteht dadurch eine Art Stempel, der Spiele bereits vor ihrer Veröffentlichung negativ beeinflussen könnte.

Er argumentiert, dass KI heute in vielen Bereichen lediglich ein Werkzeug sei, ähnlich wie moderne Grafikprogramme oder Entwicklungssoftware. Entwickler sollten deshalb nicht befürchten müssen, dass der Einsatz solcher Werkzeuge potenzielle Käufer abschreckt.

Gerade kleinere Studios könnten dadurch benachteiligt werden, weil sie auf KI angewiesen sind, um Entwicklungszeit und Kosten zu reduzieren.

Spieler wünschen sich Transparenz

Auf der anderen Seite gibt es viele Spieler, die genau diese Kennzeichnung begrüßen.

Ein Teil der Community möchte wissen, ob Charaktere, Stimmen, Grafiken oder Texte teilweise mithilfe generativer KI entstanden sind. Für einige Käufer spielt diese Information inzwischen sogar eine Rolle bei der Kaufentscheidung.

Eine aktuelle Untersuchung deutet darauf hin, dass Spiele mit offengelegtem KI-Einsatz im Durchschnitt weniger Nutzerbewertungen erhalten und teilweise schlechter bewertet werden. Die Ursachen dafür sind allerdings komplex und lassen sich nicht allein auf die Kennzeichnung zurückführen.

KI wird sich kaum noch aufhalten lassen

Unabhängig von der aktuellen Diskussion dürfte künstliche Intelligenz künftig eine immer größere Rolle bei der Spieleentwicklung spielen.

Viele Studios nutzen KI bereits heute, um interne Arbeitsabläufe zu beschleunigen oder Routineaufgaben zu vereinfachen. Gleichzeitig betonen zahlreiche Entwickler, dass KI kreative Köpfe nicht ersetzen, sondern lediglich unterstützen soll.

Auch Epic integriert immer mehr KI-Funktionen in die Unreal Engine und sieht darin einen wichtigen Baustein für zukünftige Spieleprojekte.

Zwischen Innovation und Vertrauen

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht mehr, ob KI in Spielen eingesetzt wird, sondern wie offen Entwickler damit umgehen sollten.

Valve setzt auf Transparenz und möchte Spielern diese Information zur Verfügung stellen. Epic befürchtet dagegen, dass genau diese Offenheit Entwickler benachteiligt und Vorurteile verstärkt.

Beide Positionen haben nachvollziehbare Argumente. Während die einen möglichst viele Informationen vor dem Kauf erhalten möchten, sehen andere die Gefahr, dass Spiele vorschnell abgestempelt werden, obwohl KI möglicherweise nur bei kleinen Entwicklungsschritten eingesetzt wurde.

Meine persönliche Einschätzung

Ich finde Transparenz grundsätzlich sinnvoll. Wenn künstliche Intelligenz bei der Entwicklung eines Spiels eine größere Rolle gespielt hat, dürfen Spieler das meiner Meinung nach ruhig wissen.

Gleichzeitig sollte eine KI-Kennzeichnung aber nicht automatisch als Qualitätsmerkmal oder Warnhinweis verstanden werden. Entscheidend bleibt am Ende, ob ein Spiel Spaß macht. Wenn KI lediglich dabei hilft, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und Entwickler dadurch mehr Zeit für Gameplay, Story oder Feinschliff gewinnen, kann das sogar ein Vorteil sein.

Vielleicht müssen wir uns als Spieler auch erst daran gewöhnen, dass KI künftig genauso selbstverständlich zu modernen Entwicklungswerkzeugen gehört wie Grafik-Engines oder Motion-Capturing.

Fest steht jedenfalls schon heute, dass die Diskussion gerade erst begonnen hat. Mit Valves Transparenzregeln und der deutlichen Kritik von Epic stehen sich zwei unterschiedliche Vorstellungen gegenüber. Welche Sichtweise sich langfristig durchsetzt, dürfte nicht nur die Entwickler, sondern die gesamte Gaming-Branche beschäftigen.

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