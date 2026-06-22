Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Denuvo sorgt schon vor Release für Ärger

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll für viele Fans eigentlich ein Grund zur Freude sein. Edward Kenway kehrt zurück, die Karibik wird neu aufgebaut und Ubisoft verspricht eine modernisierte Version eines der beliebtesten Teile der Reihe. Doch auf dem PC gibt es schon vor dem Release Diskussionen. Der Grund: Denuvo.

Laut Steam-Seite des kommenden Action-Adventure-Spiels wird die PC-Version auf Denuvo setzen. Außerdem wird eine Aktivierungsgrenze genannt: maximal fünf Geräte pro Tag. Für viele PC-Spieler ist das ein rotes Tuch, weil Denuvo seit Jahren mit Debatten über Performance, Besitzrechte und Online-Abhängigkeit verbunden ist.

Wozu das? Denuvo soll Spiele vor Piraterie schützen, besonders rund um den Release. Aus Publisher-Sicht ist das nachvollziehbar. Große Spiele kosten viel Geld, und gerade in den ersten Tagen und Wochen entscheidet sich oft, wie stark ein Titel verkauft wird.

Das Problem: Viele PC-Spieler sehen Denuvo nicht als Schutz, sondern als Belastung. Die Kritik reicht von möglichen Performance-Einbußen über zusätzliche Aktivierungsprüfungen bis zur Sorge, dass ein eigentliches Singleplayer-Spiel unnötig stärker von externer Technik abhängig wird.

Genau deshalb reagieren manche Fans schon jetzt ablehnend. In X.com-Diskussionen (via Pirat_Nation) wird bereits darüber gesprochen, das Spiel erst später oder gar nicht zu kaufen, falls Denuvo nicht entfernt wird. Das muss nicht die breite Mehrheit sein, zeigt aber: Ubisoft trifft hier einen empfindlichen Nerv.

Ausgerechnet Black Flag braucht eigentlich gute Stimmung

Das Timing ist heikel. Black Flag gilt bis heute als einer der beliebtesten Assassin’s Creed-Teile. Viele Fans verbinden damit nicht nur Edward Kenway, sondern auch Seeschlachten, Piraten-Atmosphäre, Schatzsuche und eine offenere Abenteuerstruktur als in späteren Serienteilen.

Ubisoft beschreibt Black Flag Resynced als umfassendes Remake, das am 09. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Das Spiel erscheint auf PC über Ubisoft Store, Steam und Epic Games Store. Ubisoft hat eigentlich viele gute Argumente für das Remake: modernisierte Technik, neue Inhalte, überarbeitete Mechaniken und ein Fan-Liebling als Grundlage. Doch auf PC droht die DRM-Frage einen Teil dieser Vorfreude zu überlagern.

PC-Spieler sind bei Ubisoft besonders sensibel

Ubisoft hat auf dem PC nicht immer das beste Vertrauen. Zusätzliche Launcher, Kontopflicht, DRM-Systeme und Server-Abhängigkeiten haben über die Jahre viele Spieler genervt. Wenn nun ein Singleplayer-fokussiertes Remake mit Denuvo erscheint, wird diese alte Debatte sofort wieder aufgewärmt. Der Steam-Eintrag nennt außerdem zusätzliche Drittanbieter-Technologie. Solche Hinweise sind für manche Spieler inzwischen fast ein Warnsignal. Nicht jeder interessiert sich dafür, aber die lautere PC-Community reagiert darauf schnell und deutlich.

Ich glaube nicht, dass Denuvo den Erfolg von Black Flag Resynced allein zerstören wird. Dafür ist die Marke zu stark. Aber es kann den Start auf Steam belasten. Besonders dann, wenn Performance-Probleme auftreten oder Spieler das Gefühl bekommen, dass ein klassisches Singleplayer-Abenteuer unnötig eingeschränkt wird.

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Fragen & Antworten Diese Fragen wurden geklärt

Wann erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll am 09. Juli 2026 erscheinen.

Für welche Plattformen erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Das Remake erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC. Auf PC soll es über Ubisoft Store, Steam und Epic Games Store verfügbar sein.

Was ist Denuvo? Denuvo ist eine Anti-Tamper-Technologie, die Spiele vor unerlaubter Verbreitung schützen soll. Viele PC-Spieler kritisieren Denuvo aber wegen möglicher Performance-Probleme, Aktivierungsprüfungen und zusätzlicher Abhängigkeiten.

Nutzt Assassin’s Creed Black Flag Resynced Denuvo? Laut Steam-Eintrag soll die PC-Version von Assassin’s Creed Black Flag Resynced Denuvo Anti-Tamper nutzen.

Warum sorgt Denuvo bei PC-Spielern für Kritik? Viele Spieler befürchten, dass Denuvo die Performance verschlechtern oder den Spielstart komplizierter machen könnte. Außerdem stört einige, dass ein Singleplayer-Spiel zusätzliche DRM-Technik nutzt.

Ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced ein Remaster oder Remake? Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird als umfassendes Remake beschrieben. Es soll nicht nur bessere Grafik bieten, sondern auch modernisierte Technik, überarbeitete Systeme und neue Inhalte.

Wird Denuvo nach dem Release entfernt werden? Das ist möglich, aber nicht garantiert. Manche Publisher entfernen Denuvo einige Monate oder Jahre nach dem Release. Ob Ubisoft das bei Assassin’s Creed Black Flag Resynced tun wird, ist aktuell nicht bekannt.

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