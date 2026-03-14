Crimson Desert fügt kurz vor Release heimlich Denuvo hinzu

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Am 12. März 2026, eine Woche vor dem Release von Crimson Desert, hat Pearl Abyss die Steam-Shopseite des Spiels still aktualisiert. Wer genau hinsah, fand einen neuen Eintrag: Dritt-Anbieter-DRM, Denuvo Anti-Tamper, fünf Aktivierungen auf verschiedenen PCs innerhalb eines Tages. Keine Pressemitteilung, keine Erklärung, keine Vorwarnung. Entdeckt wurde die Änderung von Spielern über die Community-Datenbank SteamDB, die Änderungen an Steam-Einträgen in Echtzeit protokolliert.

Die Reaktion war sofort und eindeutig. Das Steam-Forum von Crimson Desert wurde innerhalb von Stunden von kritischen Beiträgen überflutet. Dutzende Nutzer berichteten, ihre Vorbestellung storniert zu haben.

Was Denuvo ist und warum es so unbeliebt ist

Denuvo Anti-Tamper ist kein klassischer Kopierschutz, sondern ein Anti-Tamper-System. Es verschlüsselt den Spielcode und prüft regelmäßig, ob er verändert wurde. Dafür nimmt es Kontakt zu Denuvo-Servern auf und erstellt sogenannte Tokens, die eure Spiellizenz bestätigen. Das bedeutet eine Pflicht-Internetverbindung bei der ersten Aktivierung und bei periodischen Re-Authentifizierungen, auch wenn offline weitergespielt werden kann.

Der Hauptvorwurf der Community: Diese ständigen Prüfungen belasten den Prozessor und können zu schlechterer Performance, längeren Ladezeiten und Rucklern führen. Bekannte Beispiele wie Resident Evil Village bestätigen das, andere Spiele zeigen kaum messbaren Einfluss. Denuvo ist außerdem ein Abo-Modell: Publisher zahlen monatlich für die Lizenz, was bedeutet, dass der Schutz nach dem Release oft wieder entfernt wird, sobald die heiße Verkaufsphase vorbei ist.

Was Pearl Abyss und Digital Foundry dazu sagen

Pearl Abyss hat gegenüber dem Forbes-Journalisten Paul Tassi eine knappe Erklärung veröffentlicht. Die Benchmark-Videos und Performance-Spezifikationen, die vorab veröffentlicht wurden, seien auf Basis desselben Denuvo-Builds entstanden wie das Veröffentlichungs-Build. Das betreffe ausdrücklich auch die technische Analyse von Digital Foundry.

Das ist ein relevantes Detail: Digital Foundrys PS5-Analyse von Crimson Desert fiel äußerst positiv aus. Wenn diese Tests bereits mit aktivem Denuvo durchgeführt wurden, spricht das dafür, dass der Performance-Einfluss gering ist. Verifizierbar ist das vor dem Release allerdings nicht. Zudem betrifft Denuvo ausschließlich die PC-Version. PS5 und Xbox nutzen plattformeigene Kopierschutzmechanismen von Sony und Microsoft.

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