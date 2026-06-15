Assassin’s Creed Black Flag Resynced bringt neue Missionen und ein ausgebautes Versteck

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Als Ubisoft das Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag offiziell vorgestellt hat, gingen viele Fans zunächst von einer klassischen Neuauflage mit besserer Grafik aus. Inzwischen wird jedoch immer deutlicher, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced deutlich mehr bieten soll als nur technische Verbesserungen.

Neue Informationen zeigen, dass die Entwickler das beliebte Piraten-Abenteuer nicht einfach nur modernisieren, sondern an mehreren Stellen erweitern. Dazu gehören zusätzliche Missionen, neue Story-Inhalte und ein überarbeitetes Verstecksystem, das Spielern mehr Möglichkeiten bieten soll.

Neue Missionen erweitern die Geschichte von Edward Kenway

Besonders spannend sind die neuen Story-Missionen, die speziell für das Remake entwickelt wurden. Laut den Entwicklern sollen mehrere zusätzliche Einsätze nach den Ereignissen der ursprünglichen Handlung stattfinden und offene Handlungsstränge weiterführen.

Dabei steht erneut Edward Kenway im Mittelpunkt. Die neuen Inhalte sollen bekannte Figuren stärker beleuchten und zusätzliche Hintergrundgeschichten erzählen. Insgesamt soll das neue Material mehrere Stunden zusätzliche Spielzeit bieten.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Für Fans des Originals dürfte genau das einer der größten Gründe sein, sich das Remake genauer anzusehen.

Das Versteck wird deutlich wichtiger

Eine weitere große Neuerung betrifft das Versteck beziehungsweise die Basis des Spielers. Während dieser Bereich im Original eher eine Nebenrolle spielte, soll er in Assassin’s Creed Black Flag Resynced deutlich ausgebaut worden sein.

Die Entwickler sprechen von zusätzlichen Funktionen und neuen Möglichkeiten, die eigene Piratenkarriere weiterzuentwickeln. Auch die Mannschaft und das Leben an Bord der Jackdaw sollen stärker in den Mittelpunkt rücken. Dadurch entsteht ein stärkeres Gefühl, tatsächlich Teil einer Piratencrew zu sein.

Zahlreiche Gameplay-Verbesserungen

Neben den neuen Inhalten erhält das Spiel auch umfangreiche technische und spielerische Verbesserungen. Das Kampfsystem wurde modernisiert, die Schleichmechaniken erweitert und die Parkour-Bewegungen überarbeitet.

Auch die Seefahrt profitiert von der neuen Technik. Ladezeiten zwischen verschiedenen Bereichen wurden reduziert oder komplett entfernt, während Wettereffekte und Wasserdarstellung deutlich realistischer ausfallen soll.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 09. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X/S.