Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat einen Termin – Jetzt wird es offiziell

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ubisoft macht Schluss mit dem Versteckspiel. Nach Monaten voller Gerüchte, Domain-Funde und unzähligen Leaks steht jetzt fest: Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird am 23. April 2026 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in einem eigenen weltweiten Showcase ausführlich vorgestellt. Das hat der französische Videospiele-Publisher heute (endlich) offiziell angekündigt.

Allein diese Bestätigung reicht schon, um die Community komplett in Bewegung zu versetzen. Denn Black Flag ist nicht irgendein Assassin’s-Creed-Spiel. Für viele Fans ist es bis heute der Teil, der die Reihe auf eine ganz eigene Weise neu definiert hat. Mit Piraten-Flair, Seeschlachten und einem Helden, den viele nie vergessen haben.

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Ubisoft weiß genau, wie groß die Erwartung ist

Besonders auffällig ist der Ton der Ankündigung. Ubisoft spielt ganz bewusst mit dem Umstand, dass dieses Remake längst als offenes Geheimnis galt. Im offiziellen Teaser (via X.com) heißt es sinngemäß: „Wir wissen, dass Sie es wissen, aber wie wäre es, wenn wir Ihnen jetzt noch ein bisschen mehr erzählen?“. Genau diese Selbstironie kommt bei vielen Fans gut an. Ubisoft greift hier selbst das wohl am „schlechteste gehütete Geheimnis“ der Branche auf.

Und genau das passt zur Stimmung rund um das Spiel. In den YouTube-Kommentaren überwiegt nicht Skepsis, sondern echte Vorfreude. Viele sprechen von der „Rückkehr des Königs“, andere schreiben, sie hätten Black Flag schon mehrfach durchgespielt und würden die neue Version sofort wieder anfangen. Das ist kein normales Remake-Interesse mehr, das ist emotionale Bindung.

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Warum gerade Black Flag so viel auslöst

Das Original erschien im Oktober 2013 und gehört für viele bis heute zu den stärksten Assassin’s-Creed-Ablegern überhaupt. Es war das Spiel, das die Reihe damals aus einer schwierigen Phase holte und gleichzeitig ein Piraten-Abenteuer lieferte, das weit über die eigentliche Serie hinaus funktionierte.

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Genau deshalb ist die Fallhöhe jetzt so hoch. Viele Fans freuen sich riesig, aber man spürt auch eine gewisse Nervosität. In den Reaktionen taucht immer wieder derselbe Wunsch auf: Ubisoft soll bitte die Seele des Originals nicht kaputtmachen. Gerade die Musik, die Atmosphäre auf See und Edward Kenway als Figur werden immer wieder genannt. Das zeigt ziemlich deutlich, was Fans von dieser Enthüllung erwarten.

Black Flag Resynced: Der Zeitpunkt der Ankündigung ist kein Zufall

Die Ankündigung kommt außerdem zu einem äußerst interessanten Moment. 2026 wird ohnehin als Ausnahmejahr für große Marken gehandelt, und genau deshalb fällt auf, wie oft in den Kommentaren der Vergleich zu GTA 6 gezogen wird. Einige Fans scherzen schon jetzt, dass sich hier eine fast nostalgische Parallele auftut: Damals erschien GTA 5 kurz vor Assassin’s Creed IV: Black Flag, und nun wiederholt sich das Spiel mit GTA 6 und Black Flag Resynced auf erstaunliche Weise.

Das sorgt natürlich zusätzlich für Aufmerksamkeit. Ubisoft bekommt mit diesem Showcase einen klaren Moment für sich, noch bevor der restliche Gaming-Sommer komplett eskaliert.

Die größte Frage ist nun nicht mehr, ob das Spiel existiert, sondern wie Ubisoft es präsentiert. Fans wollen vor allem drei Dinge sehen: erstens, wie stark das grafische Upgrade wirklich ausfällt. Zweitens, ob Gameplay und Schiffsmechaniken modernisiert wurden, ohne ihren Charakter zu verlieren. Und drittens, ob bei diesem Projekt wirklich die richtige Balance zwischen Neuinterpretation und Respekt vor dem Original gefunden wird.

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