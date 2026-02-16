Assassin’s Creed Black Flag Remake „Resynced“: Ankündigung wohl im April

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Spielebranche nähert sich offenbar seinem Ende. Das Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag existiert. Daran zweifelt nach unzähligen Leaks, Domain-Registrierungen, Alterseinstufungen und Insider-Berichten kaum noch jemand ernsthaft. Die Frage ist längst nicht mehr ob, sondern wann Ubisoft endlich offiziell den Vorhang hebt. Und hier verdichten sich die Hinweise gerade bemerkenswert schnell.

Ankündigung im April, Release im Oktober

Insider-Journalist Mike Straw, der sich in den vergangenen Jahren als verlässliche Quelle einen Namen gemacht hat, berichtet, dass Ubisoft mit der offiziellen Ankündigung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. So der vermeintliche Titel – in das Geschäftsjahr 2026/2027 starten möchte. Da das aktuelle Geschäftsjahr am 31. März endet, würde das auf einen Reveal im April hindeuten.

Auch Branchen-Insider Tom Henderson äußerte sich kürzlich in eine ähnliche Richtung. Ihm zufolge hätte das Projekt ursprünglich schon im Februar den Gold-Status erreichen und im März digital erscheinen sollen. Daraus wurde offenbar nichts. Stattdessen verdichten sich die Hinweise auf einen Release im Oktober 2026.

Ein Release im Herbst hätte strategische Vorteile für Ubisoft. Zum einen könnte der Publisher damit GTA 6 aus dem Weg gehen, dem wohl größten Open-World-Konkurrenten der kommenden Jahre. Zum anderen bliebe ausreichend Zeit, neben einer digitalen auch eine physische Version vorzubereiten.

Eine Indizienkette, die schwer zu ignorieren ist

Was die Situation besonders interessant macht: Die Beweise für das Projekt kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen und verstärken einander. Die Community entdeckte eine neu registrierte Web-Domain direkt unter dem vermeintlichen Titel „Assassin’s Creed: Black Flag Resynced“. Und kurz zuvor hatte die PEGI, die europäische Altersfreigabe-Behörde, das Spiel bereits eingestuft. Eine solche Alterseinstufung erfolgt in der Regel erst dann, wenn ein Titel inhaltlich weitgehend fertiggestellt ist und das Marketing beginnt.

Die Domain läuft über GANDI SAS, einen französischen Domain-Registrar, den Ubisoft seit Jahren für nahezu alle großen Marken nutzt. Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Splinter Cell.

