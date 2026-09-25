Danganronpa 2×2: Neuer Charakter für den Slayhem-Modus enthüllt

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Spike Chunsoft und Entwickler Gemdrops haben einen neuen Charakter aus Danganronpa 2×2 vorgestellt. Sakutaro Higashi wird im neuen Slayhem-Modus auftreten und gehört zu den Schülern, die in die dortigen Class Trials verwickelt werden. Während mittlerweile auch seine englische und japanische Stimme bekannt sind, halten die Entwickler ein für die Reihe besonders wichtiges Detail weiterhin geheim: sein Ultimate Talent.

Danganronpa 2×2 basiert auf Danganronpa 2: Goodbye Despair, bietet neben einer modernisierten Version der bekannten Geschichte allerdings auch ein vollständig neues Szenario. Genau hier kommt Sakutaro Higashi ins Spiel.

Sakutaro Higashi gibt sein Danganronpa-Debüt

Sakutaro Higashi wird in der englischen Fassung von Griffin Burns gesprochen. Für die japanische Synchronisation übernimmt Natsuki Hanae die Rolle. Beide Sprecher bestätigten in ihren Botschaften, dass Higashi zu den Schülern gehört, die im Slayhem-Modus in die Class Trials hineingezogen werden.

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Welches Ultimate Talent der neue Charakter besitzt, verrieten Spike Chunsoft und Gemdrops allerdings noch nicht. Sowohl Hanae als auch Burns spielen in ihren Nachrichten bewusst mit diesem Geheimnis und verweisen darauf, dass Spieler selbst herausfinden müssen, welche besondere Begabung hinter Higashi steckt.

Für Natsuki Hanae stellt Danganronpa 2×2 gleichzeitig das Debüt innerhalb der Reihe dar. Der japanische Sprecher erklärte, dass ihm die Aufnahmen viel Spaß bereitet hätten. Besonders das Lesen des Skripts sowie das Entdecken der Täter und Tricks während der Handlung hob er dabei hervor.

Auch Griffin Burns zeigt sich über seinen Einstieg in die Danganronpa-Reihe erfreut. Weitere Informationen zu Higashis Rolle innerhalb der neuen Geschichte wurden allerdings noch nicht verraten.

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Slayhem erzählt eine komplett neue Geschichte

Mit Danganronpa 2×2 können Spieler Danganronpa 2: Goodbye Despair auf zwei unterschiedliche Arten erleben. Beide Modi stehen direkt zum Start des Spiels zur Verfügung.

Der Original-Modus erzählt die bekannte Geschichte des 2012 veröffentlichten Spiels erneut. Für die Neuauflage wurden die Grafik und Präsentation überarbeitet und an moderne Spielsysteme angepasst. Inhaltlich orientiert sich dieser Modus weiterhin an der ursprünglichen Handlung von Danganronpa 2: Goodbye Despair.

Deutlich größere Veränderungen bringt dagegen der neue Slayhem-Modus mit sich. Dieser basiert zwar ebenfalls auf Danganronpa 2: Goodbye Despair, erzählt jedoch eine komplett andere Geschichte. Sakutaro Higashi ist einer der neuen Bestandteile dieses Szenarios und nimmt an den für die Reihe charakteristischen Class Trials teil.

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Welche Rolle Higashi in den Ereignissen tatsächlich übernimmt und was sich hinter seinem bislang geheim gehaltenen Ultimate Talent verbirgt, bleibt damit zunächst offen.

Danganronpa 2×2 erscheint im Januar 2027

Bis Spieler selbst herausfinden können, welche Geheimnisse Sakutaro Higashi mit sich bringt, dauert es noch einige Monate. Danganronpa 2×2 erscheint am 14. Januar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam sowie Epic Games Store.

Damit verbindet der neue Ableger die bekannte Geschichte von Danganronpa 2: Goodbye Despair mit einem zweiten Szenario, das die Ausgangslage des Originals für eine vollkommen andere Handlung nutzt. Wer lediglich die bekannte Geschichte erneut erleben möchte, kann direkt zum Original-Modus greifen. Wer dagegen wissen möchte, welche neuen Class Trials und Geheimnisse im Slayhem-Modus warten, kann diesen ebenfalls von Beginn an auswählen.

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